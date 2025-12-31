ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

        ยกเลิกการผลิต

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        ทุกภาพมีความหมาย

        ด้วยจอที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้มองภาพได้สบายตา! แสดงภาพถ่ายดิจิตอลของคุณด้วยคุณภาพความละเอียดพิกเซลระดับสูง สีสันดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบด้วย Philips PhotoFrame 10FF2CMW ซึ่งขณะนี้มีกรอบที่นักออกแบบบรรจงสร้างสรรค์ถึง 2 กรอบสำหรับเปลี่ยนตามอารมณ์หรือตามฤดูกาล

        ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

        ทุกภาพมีความหมาย

        • LCD 25.9 ซม./10.2"

        • พื้นที่ดูภาพ 23.9 ซม./9.4"

        กรอบครอบสุดเฉี่ยวที่เข้ากับอารมณ์และการตกแต่งของคุณ

        กรอบสุดเฉี่ยวที่สามารถเปลี่ยนได้ง่าย งามหรูอย่างมีศิลป์ สามารถครอบเข้ากับ Photo Frame ได้อย่างง่ายดาย เข้ากับอารมณ์และการตกแต่งของคุณได้เป็นอย่างดี

        ใช้ไฟ AC หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้โดยไม่ต้องต่อสาย

        ไฟ AC หรือแบตเตอรี่ในตัวเครื่องจะเพิ่มทางเลือกในการใช้งานกรอบรูปของคุณ คุณสามารถใช้งานเครื่องโดยใช้ไฟ AC มาตรฐาน หรือแบตเตอรี่ในตัวเครื่องแบบชาร์จใหม่ได้โดยไม่ต้องต่อสาย

        กรอบที่นักออกแบบบรรจงสร้างสรรค์ ทำจากอลูมิเนียมขัดเงาและไม้มะฮอกกานี

        กรอบที่นักออกแบบบรรจงสร้างสรรค์นี้เปลี่ยนได้ง่าย ออกแบบงามหรูด้วยอลูมิเนียมขัดเงาและไม้มะฮอกกานีที่สวยงามซึ่งคุณสามารถนำมาครอบเข้ากับ Photo Frame ได้อย่างง่ายดาย เข้ากับอารมณ์และการตกแต่งของคุณได้เป็นอย่างดี

        ข้อมูลทางเทคนิค

        รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

        ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

        ความคิดเห็น

        ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

        ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

        • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
        • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี