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10FF2CMW/00
ทุกภาพมีความหมาย
ด้วยจอที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้มองภาพได้สบายตา! แสดงภาพถ่ายดิจิตอลของคุณด้วยคุณภาพความละเอียดพิกเซลระดับสูง สีสันดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบด้วย Philips PhotoFrame 10FF2CMW ซึ่งขณะนี้มีกรอบที่นักออกแบบบรรจงสร้างสรรค์ถึง 2 กรอบสำหรับเปลี่ยนตามอารมณ์หรือตามฤดูกาล
LCD 25.9 ซม./10.2"
พื้นที่ดูภาพ 23.9 ซม./9.4"
กรอบสุดเฉี่ยวที่สามารถเปลี่ยนได้ง่าย งามหรูอย่างมีศิลป์ สามารถครอบเข้ากับ Photo Frame ได้อย่างง่ายดาย เข้ากับอารมณ์และการตกแต่งของคุณได้เป็นอย่างดี
ไฟ AC หรือแบตเตอรี่ในตัวเครื่องจะเพิ่มทางเลือกในการใช้งานกรอบรูปของคุณ คุณสามารถใช้งานเครื่องโดยใช้ไฟ AC มาตรฐาน หรือแบตเตอรี่ในตัวเครื่องแบบชาร์จใหม่ได้โดยไม่ต้องต่อสาย
กรอบที่นักออกแบบบรรจงสร้างสรรค์นี้เปลี่ยนได้ง่าย ออกแบบงามหรูด้วยอลูมิเนียมขัดเงาและไม้มะฮอกกานีที่สวยงามซึ่งคุณสามารถนำมาครอบเข้ากับ Photo Frame ได้อย่างง่ายดาย เข้ากับอารมณ์และการตกแต่งของคุณได้เป็นอย่างดี
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