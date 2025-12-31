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Ultinon moto LEDหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์

11342UMX1

ส่องสว่างแล้วมุ่งหน้าไปอย่างอิสระ

หลอดไฟ LED รุ่น Ultinon Moto จาก Philips ออกแบบเพื่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 ล้อขนาดกะทัดรัด เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของคุณด้วยระบบลดแสงจ้าที่มีขนาดกว้างและสว่างกว่าเดิม พร้อมไฟหน้ารูปทรงเก๋ไม่เหมือนใครที่มีแสงสีขาวสว่างยิ่งกว่าเดิม

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ระบบการทำงานไฟ LED สวยมีสไตล์

ส่องสว่างแล้วมุ่งหน้าไปอย่างอิสระ

  • LED-HL [~H4]

  • แสงสีขาวสว่าง 6000 K

  • ภายในบรรจุ: 1 หลอด

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัดติดตั้งได้ง่าย

ลำแสงที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อไฟส่องทางที่สว่างกว่าเดิม

เลือกใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูงรุ่น Ultinon Moto จาก Philips เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นและสไตล์ที่เก๋ไก๋ ซึ่งมาพร้อมกับลำแสงที่กว้างขึ้นและความสว่างยิ่งกว่าเดิมเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของคุณ รูปแบบลำแสงที่แม่นยำและสม่ำเสมอนี้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับคุณและผู้ขับขี่คนอื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง

แสงสีขาวที่สว่างคมมากกว่า 6000 เคลวิน

ประดับรถจักรยานยนต์ของคุณด้วยไฟหน้า LED รุ่น Ultinon Moto เพื่อรูปลักษณ์ที่ล้ำยุค เพราะมีไฟที่ส่องแสงสีขาวนำสมัยด้วยอุณหภูมิสีที่ปรับได้ถึง 6000 เคลวิน ซึ่งเป็นลำแสงที่สวยเก๋ไม่เหมือนใคร

รับรองว่าผู้ขับขี่คนอื่นจะสามารถสังเกตเห็นคุณได้ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การที่ผู้ขับขี่คนอื่นสามารถมองเห็นคุณได้ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อความปลอดภัยของคุณขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งสำคัญพอๆ กับทัศนวิสัยในการมองเห็นของคุณเอง ด้วยแสงสีขาวสว่างคมชัดและลำแสงที่ทรงพลังถึง 6000 เคลวิน ผู้ขับขี่คนอื่นจึงสามารถสังเกตเห็นคุณได้จากระยะไกลแน่นอน ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงคุณจากสถานการณ์อันตรายต่างๆ ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายคนต้องเผชิญกันในทุกๆ วัน การเพิ่มทัศนวิสัยให้คุณและผู้ขับขี่คนอื่นคือเป้าหมายสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในยานยนต์ของ Philips

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น