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11636UMX1
ส่องสว่างแล้วมุ่งหน้าไปอย่างอิสระ
หลอดไฟ LED รุ่น Ultinon Moto จาก Philips ออกแบบเพื่อทัศนวิสัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2 ล้อขนาดกะทัดรัด เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของคุณด้วยเทคโนโลยี Safebeam ที่กว้างและสว่างกว่าเดิม พร้อมไฟหน้ารูปทรงเก๋ไม่เหมือนใครที่มีแสงสีขาวสว่างยิ่งกว่าเดิม
LED-HL [~HS1]
แสงสีขาวสว่าง 6000 K
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
รูปทรงเล็กกะทัดรัดติดตั้งได้ง่าย
เลือกใช้หลอดไฟ LED ประสิทธิภาพสูงรุ่น Ultinon Moto จาก Philips เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นและสไตล์ที่เก๋ไก๋ ซึ่งมาพร้อมกับลำแสงที่กว้างขึ้นและความสว่างยิ่งกว่าเดิมเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ของคุณ รูปแบบลำแสงที่แม่นยำและสม่ำเสมอนี้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับคุณและผู้ขับขี่คนอื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
ประดับรถจักรยานยนต์ของคุณด้วยไฟหน้า LED รุ่น Ultinon Moto เพื่อรูปลักษณ์ที่ล้ำยุค เพราะมีไฟที่ส่องแสงสีขาวนำสมัยด้วยอุณหภูมิสีที่ปรับได้ถึง 6000 เคลวิน ซึ่งเป็นลำแสงที่สวยเก๋ไม่เหมือนใคร
การที่ผู้ขับขี่คนอื่นสามารถมองเห็นคุณได้ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อความปลอดภัยของคุณขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งสำคัญพอๆ กับทัศนวิสัยในการมองเห็นของคุณเอง ด้วยแสงสีขาวสว่างคมชัดและลำแสงที่ทรงพลังถึง 6000 เคลวิน ผู้ขับขี่คนอื่นจึงสามารถสังเกตเห็นคุณได้จากระยะไกลแน่นอน ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงคุณจากสถานการณ์อันตรายต่างๆ ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายคนต้องเผชิญกันในทุกๆ วัน การเพิ่มทัศนวิสัยให้คุณและผู้ขับขี่คนอื่นคือเป้าหมายสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในยานยนต์ของ Philips
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เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นนั้น