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PhotoFrame

5FF2CMI/00

ทุกภาพมีความหมาย

แสดงภาพดิจิตอลที่มีสีสันสดใสราวกับภาพที่พิมพ์อย่างมืออาชีพ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิตอลของคุณโดยไม่ต้องใช้พีซีนั่นคือ Philips 5FF2CMI PhotoFrame ที่กะทัดรัดและมีสไตล์ซึ่งช่วยเติมความสวยงามให้กับบ้านคุณ

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ทุกภาพมีความหมาย

  • LCD 14.2 ซม. (5.6")

  • พื้นที่ดูภาพ 14.2 ซม. (5.6")

สามารถเล่นภาพสไลด์ ภาพถ่าย ภาพขนาดเล็ก ตลอดจนใช้เป็นนาฬิกาก็ได้

โหมดการแสดงภาพที่หลากหลายให้คุณมีอิสระในการเลือกแสดงภาพของคุณทีละภาพ, แสดงภาพในโหมดธัมบ์เนลเพื่อดูภาพอย่างรวดเร็วและค้นหาได้ง่ายขึ้น หรือสร้างภาพสไลด์เพื่อแสดงภาพโปรดของคุณในแบบภาพสไลด์

สนุกกับภาพปะติด: อวดโฉมภาพถ่ายหลายภาพในงานชิ้นเดียว

เป็นการแสดงเอฟเฟกต์ภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดซึ่งจะรวบรวมภาพต่างๆ เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติและใช้วิธีการสุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงภาพที่มีขอบไม่สวยอันอาจเกิดจากภาพที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของจอภาพ

สีสันดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบเพื่อการแสดงภาพที่สวยสดใสและน่าประทับใจ

การแสดงสีที่สมบูรณ์ช่วยให้ภาพของคุณมีสีสันสดใสสมจริงเป็นพิเศษด้วยการแสดงชุดสีต่างๆ อย่างที่พบได้ในภาพที่พิมพ์โดยมืออาชีพ

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