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5FF2CMI/00
ทุกภาพมีความหมาย
แสดงภาพดิจิตอลที่มีสีสันสดใสราวกับภาพที่พิมพ์อย่างมืออาชีพ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงภาพดิจิตอลของคุณโดยไม่ต้องใช้พีซีนั่นคือ Philips 5FF2CMI PhotoFrame ที่กะทัดรัดและมีสไตล์ซึ่งช่วยเติมความสวยงามให้กับบ้านคุณ
LCD 14.2 ซม. (5.6")
พื้นที่ดูภาพ 14.2 ซม. (5.6")
โหมดการแสดงภาพที่หลากหลายให้คุณมีอิสระในการเลือกแสดงภาพของคุณทีละภาพ, แสดงภาพในโหมดธัมบ์เนลเพื่อดูภาพอย่างรวดเร็วและค้นหาได้ง่ายขึ้น หรือสร้างภาพสไลด์เพื่อแสดงภาพโปรดของคุณในแบบภาพสไลด์
เป็นการแสดงเอฟเฟกต์ภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดซึ่งจะรวบรวมภาพต่างๆ เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติและใช้วิธีการสุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงภาพที่มีขอบไม่สวยอันอาจเกิดจากภาพที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของจอภาพ
การแสดงสีที่สมบูรณ์ช่วยให้ภาพของคุณมีสีสันสดใสสมจริงเป็นพิเศษด้วยการแสดงชุดสีต่างๆ อย่างที่พบได้ในภาพที่พิมพ์โดยมืออาชีพ
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