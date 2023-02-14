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ขจัดอนุภาคที่เล็กถึง 0.003ไมครอน ได้ถึง 99.5%
เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์ Series 800 เครื่องเล็กกะทัดรัด แต่ทรงประสิทธิภาพ มอบอากาศบริสุทธิ์สู่บ้านคุณ
กำจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ได้ถึง 99.5%
ขนาดห้อง: 16-49 ตร.ม.
Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.
ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังจะครอบคลุมห้องที่มีขนาดมากถึง 48 ตร.ม. และกระจายอากาศบริสุทธิ์ไปได้ทั่วทุกมุมห้องอย่างมีประสิทธิผล โดยจะเร่งสมรรถนะด้าน CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) ขึ้นเป็น 190 ลบ.ม./ชม. อันจะทำให้การฟอกอากาศทำได้ถึง 20 ตร.ม. ในเวลาน้อยกว่า 16 นาที (1)
ระบบกรอง 2 ชั้น ด้วยแผ่นกรอง NanoProtect HEPA และแผ่นกรองชั้นต้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 99.5% แม้มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมครอน (3) ช่วยปกป้องคุณจาก PM2.5 แบคทีเรีย ละอองเกสร ฝุ่น ขนสัตว์ และมลพิษอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรองจากมูลนิธิวิจัยโรคภูมิแพ้แห่งยุโรป (ECARF)
ดักจับละอองในอากาศ รวมถึงละอองที่อาจมีไวรัสต่อทางเดินหายใจ ผ่านการทดสอบโดยอิสระจาก airmid health-group ว่าสามารถกำจัดไวรัสและละอองในอากาศได้สูงถึง 99.9% (2) และยังผ่านการทดสอบกับไวรัสโคโรนาแล้วด้วย (4)
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รางวัล
4.7
จาก 5
160
ตรวจดู
92%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Ploy S.
14/02/2023
ประเทศไทย
กรองอากาศได้ดี สมราคา เสียงไม่ค่อยดัง
แนะนำให้ซื้อเลยค่ะ โดยเฉพาะคนที่ต้องเจอฝุ่นPMหนักๆ อย่าเอาปอดเราไปกรองฝุ่นตรงๆเลย สินค้าใช้ดีค่ะ เสียงดังไม่มาก ราคาก็ดมากเช่นกัน แพคของมาอย่างดีเลยค่ะ ใช้งานง่าย
ข้อดี
กรองอากาศได้ดี
ข้อเสีย
-
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
วันที่ใช้ 2023-01-13
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
วันที่ใช้ 2023-01-13
nantamas
01/12/2022
ประเทศไทย
เครื่องฟอกอากาศ 800 Series AC0820/20
สินค้ามีคุณภาพ การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้งานได้ดี สีขาวเรียบหรูสบายตา แพคของมาอย่างดีค่ะส่งไวสองถึงสามวันได้รับสินค้า แอดมินให้บริการดี
ข้อดี
เสียงเงียบ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
วันที่ใช้ 2022-11-01
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
วันที่ใช้ 2022-11-01
Twenty-aim
25/11/2022
ประเทศไทย
รีวิวเครื่องฟอกอากาศรุ่น Ac0820
ได้มาได้ราคา 1,8xx สั่งในช่วง 11.11 ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-4 วันค่ะ ช่วงหน้าหนาว pm2.5 กลับมาเยอะ ต้องมีติดห้องไว้ค่ะ เครื่องมีสามโหมด ถ้าเปิดโหมดแรงสุดจะค่อนข้างดังแต่ก็เปิดช่วงตอนเข้ามาในห้องแรกๆ แล้วก็ปรับเป็นโหมดธรรมดาพอค่ะ โหมดธรรมดาก็เสียงเบามากแล้วค่ะ ถ้าโหมดเงียบคือแทบไม่ได้ยินเสียงเลย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
วันที่ใช้ 2022-10-24
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด
วันที่ใช้ 2022-10-24
(1) จากอากาศที่ผ่านเข้าแผ่นกรอง ทำให้ทราบว่าเวลาดังกล่าวเป็นเวลาในทางทฤษฎีสำหรับทำความสะอาดในครั้งเดียว คำนวณได้โดยการหาร CADR นั่นคือ 190 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้องคือ 48 ลบ.ม. (โดยสมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และมีความสูง 2.4 ม.)
(2)การทดสอบอัตราการลดเชื้อจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health Ltd ในห้องขนาด 28.5 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ที่ลอยอยู่ในอากาศ เครื่องฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันได้ (ตามคำแนะนำของ US EPA)
(3) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1
(5)“(4) การทดสอบอัตราการลดเชื้อจุลชีพ ดำเนินการในห้องทดลองภายนอก ภายในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนละอองไวรัสโคโรนาในสัตว์ปีก (IBV) โดยใช้แผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
(5) อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ
(6) ทดสอบวัสดุของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2011
(7) แรงดันเสียงเฉลี่ยที่คำนวณได้ในระยะ 1.5 เมตรจากอุปกรณ์ ตามการวัดตามมาตรฐาน IEC 60704 ระดับแรงดันเสียงขึ้นอยู่กับการก่อสร้างห้อง การตกแต่ง รวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์และผู้ฟัง
(8) กรองอนุภาคได้ 99.97% เทียบกับ 99.5% เมื่อเทียบกับรุ่น FY0194 ที่ออกมาก่อนหน้านี้