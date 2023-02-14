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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Main in-use photograph Philips 800 Series Air Purifier
  • Front Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • 900 Series
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Main in-use photograph Philips 800 Series Air Purifier
  • Front Product Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • 900 Series
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20
  • Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier AC0820/20

ยกเลิกการผลิต

800 Seriesเครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

AC0820/20

4.7

| (160) ตรวจดู | 92% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3 รางวัล

ขจัดอนุภาคที่เล็กถึง 0.003ไมครอน ได้ถึง 99.5%

เครื่องฟอกอากาศฟิลิปส์ Series 800 เครื่องเล็กกะทัดรัด แต่ทรงประสิทธิภาพ มอบอากาศบริสุทธิ์สู่บ้านคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ขจัดไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษได้ 99% (2,3,6)

ขจัดอนุภาคที่เล็กถึง 0.003ไมครอน ได้ถึง 99.5%

  • กำจัดอนุภาค 0.003 ไมครอน ได้ถึง 99.5%

  • ขนาดห้อง: 16-49 ตร.ม.

  • Particle CADR: 190 ลบ.ม./ชม.

ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับห้องที่มีขนาดถึง 48 ตร.ม.

ประสิทธิภาพสูงเหมาะกับห้องที่มีขนาดถึง 48 ตร.ม.

ระบบหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังจะครอบคลุมห้องที่มีขนาดมากถึง 48 ตร.ม. และกระจายอากาศบริสุทธิ์ไปได้ทั่วทุกมุมห้องอย่างมีประสิทธิผล โดยจะเร่งสมรรถนะด้าน CADR (อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์) ขึ้นเป็น 190 ลบ.ม./ชม. อันจะทำให้การฟอกอากาศทำได้ถึง 20 ตร.ม. ในเวลาน้อยกว่า 16 นาที (1)

กรองอนุภาคได้ 99.5% แม้มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมครอน

กรองอนุภาคได้ 99.5% แม้มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมครอน

ระบบกรอง 2 ชั้น ด้วยแผ่นกรอง NanoProtect HEPA และแผ่นกรองชั้นต้น ดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 99.5% แม้มีขนาดเล็กเพียง 0.003 ไมครอน (3) ช่วยปกป้องคุณจาก PM2.5 แบคทีเรีย ละอองเกสร ฝุ่น ขนสัตว์ และมลพิษอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรองจากมูลนิธิวิจัยโรคภูมิแพ้แห่งยุโรป (ECARF)

ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

ดักจับละอองในอากาศ รวมถึงละอองที่อาจมีไวรัสต่อทางเดินหายใจ ผ่านการทดสอบโดยอิสระจาก airmid health-group ว่าสามารถกำจัดไวรัสและละอองในอากาศได้สูงถึง 99.9% (2) และยังผ่านการทดสอบกับไวรัสโคโรนาแล้วด้วย (4)

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

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4.7

จาก 5

160

ตรวจดู

92%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

14/02/2023

ประเทศไทย

ประเทศไทย

กรองอากาศได้ดี สมราคา เสียงไม่ค่อยดัง

แนะนำให้ซื้อเลยค่ะ โดยเฉพาะคนที่ต้องเจอฝุ่นPMหนักๆ อย่าเอาปอดเราไปกรองฝุ่นตรงๆเลย สินค้าใช้ดีค่ะ เสียงดังไม่มาก ราคาก็ดมากเช่นกัน แพคของมาอย่างดีเลยค่ะ ใช้งานง่าย

ข้อดี

กรองอากาศได้ดี

ข้อเสีย

-

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

วันที่ใช้ 2023-01-13

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

วันที่ใช้ 2023-01-13

01/12/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องฟอกอากาศ 800 Series AC0820/20

สินค้ามีคุณภาพ การใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้งานได้ดี สีขาวเรียบหรูสบายตา แพคของมาอย่างดีค่ะส่งไวสองถึงสามวันได้รับสินค้า แอดมินให้บริการดี

ข้อดี

เสียงเงียบ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

วันที่ใช้ 2022-11-01

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

วันที่ใช้ 2022-11-01

25/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีวิวเครื่องฟอกอากาศรุ่น Ac0820

ได้มาได้ราคา 1,8xx สั่งในช่วง 11.11 ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-4 วันค่ะ ช่วงหน้าหนาว pm2.5 กลับมาเยอะ ต้องมีติดห้องไว้ค่ะ เครื่องมีสามโหมด ถ้าเปิดโหมดแรงสุดจะค่อนข้างดังแต่ก็เปิดช่วงตอนเข้ามาในห้องแรกๆ แล้วก็ปรับเป็นโหมดธรรมดาพอค่ะ โหมดธรรมดาก็เสียงเบามากแล้วค่ะ ถ้าโหมดเงียบคือแทบไม่ได้ยินเสียงเลย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

วันที่ใช้ 2022-10-24

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 800 Series AC0820/20 เครื่องฟอกอากาศขนาดกะทัดรัด

วันที่ใช้ 2022-10-24

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. (1) จากอากาศที่ผ่านเข้าแผ่นกรอง ทำให้ทราบว่าเวลาดังกล่าวเป็นเวลาในทางทฤษฎีสำหรับทำความสะอาดในครั้งเดียว คำนวณได้โดยการหาร CADR นั่นคือ 190 ลบ.ม./ชม. ด้วยขนาดห้องคือ 48 ลบ.ม. (โดยสมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และมีความสูง 2.4 ม.)

  2. (2)การทดสอบอัตราการลดเชื้อจุลชีพดำเนินการโดย Airmid Health Ltd ในห้องขนาด 28.5 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ที่ลอยอยู่ในอากาศ เครื่องฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้ แต่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันได้ (ตามคำแนะนำของ US EPA)

  3. (3) จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย IUTA ตาม DIN71460-1

  4. (5)“(4) การทดสอบอัตราการลดเชื้อจุลชีพ ดำเนินการในห้องทดลองภายนอก ภายในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนละอองไวรัสโคโรนาในสัตว์ปีก (IBV) โดยใช้แผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect

  5. (5) อายุการใช้งานที่แนะนำสำหรับอุปกรณ์อ้างอิงจากการคำนวณทางทฤษฎีของค่าภูมิภาคเฉลี่ยต่อปีของอนุภาคอากาศที่เป็นอันตรายภายนอกอาคารและการใช้เครื่องฟอกอากาศในชีวิตประจำวันเป็นเวลา 16 ชั่วโมงในโหมดอัตโนมัติ

  6. (6) ทดสอบวัสดุของไส้กรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที /จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JISB 9908-2011

  7. (7) แรงดันเสียงเฉลี่ยที่คำนวณได้ในระยะ 1.5 เมตรจากอุปกรณ์ ตามการวัดตามมาตรฐาน IEC 60704 ระดับแรงดันเสียงขึ้นอยู่กับการก่อสร้างห้อง การตกแต่ง รวมถึงตำแหน่งของอุปกรณ์และผู้ฟัง

  8. (8) กรองอนุภาคได้ 99.97% เทียบกับ 99.5% เมื่อเทียบกับรุ่น FY0194 ที่ออกมาก่อนหน้านี้