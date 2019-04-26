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ยกเลิกการผลิต

เครื่องฟอกอากาศ

AC3256/20

4.9

| (29) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

สัมผัสที่สุดของอากาศบริสุทธิ์

เทคโนโลยี VitaShield IPS จากฟิลิปส์ สามารถกำจัดอนุภาคละเอียดซึ่งมีขนาดเล็กถึง 0.02 ไมครอน และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 99.97% อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี Aerasense ให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นโดยการแสดงคุณภาพอากาศในบ้านแบบเรียลไทม์บนหน้าจอดิจิตอล

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเทคโนโลยี Vitashield IPS และ Aerasense

สัมผัสที่สุดของอากาศบริสุทธิ์

  • ขนาดห้อง: สูงสุดถึง 95 ตารางเมตร

  • ขจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.02 ไมครอน

  • โหมดพิเศษกำจัดสารก่อภูมิแพ้

  • CADR* เกสรดอกไม้: 430

แผ่นกรอง NanoProtect ขั้นสูงจะมอบการปกป้องรอบด้าน

แผ่นกรอง NanoProtect ขั้นสูงจะมอบการปกป้องรอบด้าน

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA และ AC หนาพิเศษได้รับการออกแบบมาเพื่อทั้งประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนานในการฟอกอนุภาคในอากาศที่เหนือชั้น

โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้อัตโนมัติพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการขจัดสารก่อภูมิแพ้ยิ่งขึ้น

โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้อัตโนมัติพิเศษเพื่อประสิทธิภาพการขจัดสารก่อภูมิแพ้ยิ่งขึ้น

โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดสารก่อภูมิแพ้ทั่วไปในอากาศ โดยเมื่อเครื่องกรองอากาศตรวจจับได้ว่าคุณภาพของอากาศเปลี่ยนแปลงไปแม้เพียงเล็กน้อย เครื่องก็จะเร่งประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ

ประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน

ประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.9

จาก 5

29

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

26/04/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เปลี่ยนแผ่นกรอง

เปลี่ยนแผ่นกรองทุกกี่ปีครับ *-*

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ

14/07/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย ค่อนข้างได้ผลชัดเจน

ก่อนอื่นต้องขอชมดีไซน์ก่อนเลยว่าออกแบบมาสวย การใช้งานง่าย แสดงผลการทำงานให้เห็นได้ชัดเจน รวมถึงประสิทธิภาพการกรองฝุ่น การฟอกอากาศ ดีมากๆ ค่ะ ชอบมากๆ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ

13/07/2017

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้งานง่าย คุณภาพอากาศในห้องนอนดีขึ้นมาก

ดีไซน์สวยงาม เป็นมิตรกับผู้ใช้ ลดสารก่อภูมิแพ้สำหรับลูก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. CADR ควัน: ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สาม ตามมาตรฐาน AHAM

  2. 20 นาโนเมตร: ทดสอบโดย IUTA ตามรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ แบคทีเรียลิเจียนแนร์ ไวรัสตับอักเสบ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร (0.00002 มม.)

  3. ขจัดอนุภาค 99.97%: ทดสอบเมื่อปี 2015 โดยแล็บของบุคคลที่สาม

  4. คำนวณตามมาตรฐาน NRCC-54013 โดยใช้ CADR ควันบุหรี่ซึ่งทดสอบตาม GB/T18801-2015