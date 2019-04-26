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สัมผัสที่สุดของอากาศบริสุทธิ์
เทคโนโลยี VitaShield IPS จากฟิลิปส์ สามารถกำจัดอนุภาคละเอียดซึ่งมีขนาดเล็กถึง 0.02 ไมครอน และสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้ถึง 99.97% อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยี Aerasense ให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นโดยการแสดงคุณภาพอากาศในบ้านแบบเรียลไทม์บนหน้าจอดิจิตอล
ขนาดห้อง: สูงสุดถึง 95 ตารางเมตร
ขจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.02 ไมครอน
โหมดพิเศษกำจัดสารก่อภูมิแพ้
CADR* เกสรดอกไม้: 430
แผ่นกรอง NanoProtect HEPA และ AC หนาพิเศษได้รับการออกแบบมาเพื่อทั้งประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนานในการฟอกอนุภาคในอากาศที่เหนือชั้น
โหมดป้องกันสารก่อภูมิแพ้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดสารก่อภูมิแพ้ทั่วไปในอากาศ โดยเมื่อเครื่องกรองอากาศตรวจจับได้ว่าคุณภาพของอากาศเปลี่ยนแปลงไปแม้เพียงเล็กน้อย เครื่องก็จะเร่งประสิทธิภาพการทำงานเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
ประสิทธิภาพการใช้งานยาวนาน
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4.9
จาก 5
29
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
eddy
26/04/2019
ประเทศไทย
เปลี่ยนแผ่นกรอง
เปลี่ยนแผ่นกรองทุกกี่ปีครับ *-*
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ
pitchaya
14/07/2017
ประเทศไทย
ดีไซน์สวย ใช้งานง่าย ค่อนข้างได้ผลชัดเจน
ก่อนอื่นต้องขอชมดีไซน์ก่อนเลยว่าออกแบบมาสวย การใช้งานง่าย แสดงผลการทำงานให้เห็นได้ชัดเจน รวมถึงประสิทธิภาพการกรองฝุ่น การฟอกอากาศ ดีมากๆ ค่ะ ชอบมากๆ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ
Jiranun
13/07/2017
ประเทศไทย
ใช้งานง่าย คุณภาพอากาศในห้องนอนดีขึ้นมาก
ดีไซน์สวยงาม เป็นมิตรกับผู้ใช้ ลดสารก่อภูมิแพ้สำหรับลูก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AC3256/20 เครื่องฟอกอากาศ
CADR ควัน: ทดสอบโดยสถาบันบุคคลที่สาม ตามมาตรฐาน AHAM
20 นาโนเมตร: ทดสอบโดย IUTA ตามรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ แบคทีเรียลิเจียนแนร์ ไวรัสตับอักเสบ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร (0.00002 มม.)
ขจัดอนุภาค 99.97%: ทดสอบเมื่อปี 2015 โดยแล็บของบุคคลที่สาม
คำนวณตามมาตรฐาน NRCC-54013 โดยใช้ CADR ควันบุหรี่ซึ่งทดสอบตาม GB/T18801-2015