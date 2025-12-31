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  • ภาพถ่ายที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
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ADR610กล้องบันทึกวิดีโอขณะขับขี่รถยนต์

ADR61BLX1

ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนแบบส่วนตัวของคุณ

เพลิดเพลินกับการขับขี่ปลอดภัยด้วย กล้องบันทึกขณะขับขี่ของ Philips ที่จะคุ้มครองคุณในสถานการณ์ที่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น มอบความไว้วางใจกับฟังก์ชันอัตโนมัติ และคุณภาพของวิดีโอที่ดีเยี่ยมที่จะมอบหลักฐานเป็นภาพชัดใสทันทีที่คุณต้องการ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการตรวจจับการชนและระบบเตือนความเหนื่อยล้า

ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนแบบส่วนตัวของคุณ

  • Full-HD 1080p

  • การตรวจจับการชนอัตโนมัติ

  • ตัวชี้ความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่

บันทึกภาพอัตโนมัติทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์

บันทึกภาพอัตโนมัติทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์

ทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์ กล้องบันทึกขณะขับขี่จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ

การตรวจจับการชนและการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินอัตโนมัติ

การตรวจจับการชนและการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินอัตโนมัติ

ในกรณีที่เกิดการชน จะมีการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องหลักฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับ

ตัวชี้ความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่

ตัวชี้ความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่

ตัวบ่งชี้ความเหนื่อยล้าจะแสดงผลการประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ขับ และแสดงข้อความเตือนด้วยภาพและเสียงอะคูสติก ทันทีที่ผู้ขับควรพักผ่อน

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี