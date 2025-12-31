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ADR61BLX1
ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนแบบส่วนตัวของคุณ
เพลิดเพลินกับการขับขี่ปลอดภัยด้วย กล้องบันทึกขณะขับขี่ของ Philips ที่จะคุ้มครองคุณในสถานการณ์ที่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น มอบความไว้วางใจกับฟังก์ชันอัตโนมัติ และคุณภาพของวิดีโอที่ดีเยี่ยมที่จะมอบหลักฐานเป็นภาพชัดใสทันทีที่คุณต้องการ
Full-HD 1080p
การตรวจจับการชนอัตโนมัติ
ตัวชี้ความเหนื่อยล้าและเตือนผู้ขับขี่
ทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์ กล้องบันทึกขณะขับขี่จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่เกิดการชน จะมีการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องหลักฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับ
ตัวบ่งชี้ความเหนื่อยล้าจะแสดงผลการประเมินความเหนื่อยล้าของผู้ขับ และแสดงข้อความเตือนด้วยภาพและเสียงอะคูสติก ทันทีที่ผู้ขับควรพักผ่อน
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