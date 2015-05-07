รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
พยานที่เชื่อถือได้ของคุณ
เพลิดเพลินกับการขับขี่ด้วย กล้องบันทึกขณะขับขี่ของ Philips ที่จะคุ้มครองคุณในสถานการณ์ที่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น มอบความไว้วางใจกับฟังก์ชันอัตโนมัติ และคุณภาพของวิดีโอที่ดีเยี่ยมที่จะมอบหลักฐานเป็นภาพชัดใสในทุกสถานการณ์
Full-HD 1080p
การตรวจจับการชน
ทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น
ทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์ กล้องบันทึกขณะขับขี่จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่เกิดการชน จะมีการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องหลักฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับ
จับภาพรายละเอียดที่แฝงอยู่ด้วยคุณภาพระดับ Full-HD (1080p) และเทคโนโลยี Night View สำหรับทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
tricky
07/05/2015
Australia
is one of the best on market for value
found this product to be easy to fit and use and easy to accsess the software once i needed to . it didnt cost to much either and has great info on the net and your sight to help.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ADR800 ADR80BLX1 Dashcam
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ADR800 ADR80BLX1 Dashcam