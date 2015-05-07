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ยกเลิกการผลิต

ADR800กล้องติดรถยนต์

ADR80BLX1

4

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

พยานที่เชื่อถือได้ของคุณ

เพลิดเพลินกับการขับขี่ด้วย กล้องบันทึกขณะขับขี่ของ Philips ที่จะคุ้มครองคุณในสถานการณ์ที่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น มอบความไว้วางใจกับฟังก์ชันอัตโนมัติ และคุณภาพของวิดีโอที่ดีเยี่ยมที่จะมอบหลักฐานเป็นภาพชัดใสในทุกสถานการณ์

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการตรวจจับการชนและการมองเห็นตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น

พยานที่เชื่อถือได้ของคุณ

  • Full-HD 1080p

  • การตรวจจับการชน

  • ทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น

บันทึกเสียงอัตโนมัติ

บันทึกเสียงอัตโนมัติ

ทันทีที่คุณติดเครื่องรถยนต์ กล้องบันทึกขณะขับขี่จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ

การตรวจจับการชนและการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉิน

การตรวจจับการชนและการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในกรณีที่เกิดการชน จะมีการบันทึกสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ เพื่อปกป้องหลักฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับ

ภาพชัดใสในทุกสภาวะการขับขี่

ภาพชัดใสในทุกสภาวะการขับขี่

จับภาพรายละเอียดที่แฝงอยู่ด้วยคุณภาพระดับ Full-HD (1080p) และเทคโนโลยี Night View สำหรับทัศนวิสัยตอนกลางคืนที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
3
2
1

07/05/2015

Australia

Australia

is one of the best on market for value

found this product to be easy to fit and use and easy to accsess the software once i needed to . it didnt cost to much either and has great info on the net and your sight to help.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ADR800 ADR80BLX1 Dashcam

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ ADR800 ADR80BLX1 Dashcam

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