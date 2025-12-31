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แผ่นกรองสำรอง

AUT805/97

น้ำรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์จากก๊อกน้ำโดยตรง

ผลิตจากแผ่นกรอง Carbon Block และตะกอนแบบ 2-in-1 ของ Philips ซึ่งช่วยลดอนุภาคขนาดใหญ่ โลหะหนักและอีกมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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น้ำรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์จากก๊อกน้ำโดยตรง

  • CBPA

ลดอนุภาคขนาดใหญ่ โลหะหนักและอีกมากมาย

แผ่นกรอง Carbon Block และตะกรอง (CBPA) แบบ 2-in-1 ช่วยลดอนุภาคขนาดใหญ่ คลอรีน ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และสารที่ทำให้เกิดรสชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแผ่นกรอง QuickTwist

การจัดวางในแนวนอนและการออกแบบ QuickTwist ช่วยให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการลูกค้านอกสถานที่

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ