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ยกเลิกการผลิต
AUT805/97
น้ำรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์จากก๊อกน้ำโดยตรง
ผลิตจากแผ่นกรอง Carbon Block และตะกอนแบบ 2-in-1 ของ Philips ซึ่งช่วยลดอนุภาคขนาดใหญ่ โลหะหนักและอีกมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CBPA
แผ่นกรอง Carbon Block และตะกรอง (CBPA) แบบ 2-in-1 ช่วยลดอนุภาคขนาดใหญ่ คลอรีน ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และสารที่ทำให้เกิดรสชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดวางในแนวนอนและการออกแบบ QuickTwist ช่วยให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการลูกค้านอกสถานที่
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จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ