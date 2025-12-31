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ยกเลิกการผลิต
AUT825/97
น้ำรสชาติดีและสะอาดบริสุทธิ์จากก๊อกน้ำโดยตรง
ผลิตจากแผ่นกรองเยื่อแบบเส้นใยกลวง Philips ซึ่งช่วยลดแบคทีเรียและมลพิษขนาดเล็กที่สุด 0.1 ไมครอน
UF
การจัดวางในแนวนอนและการออกแบบ QuickTwist ช่วยให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการลูกค้านอกสถานที่
แผ่นกรองเยื่อแบบเส้นใยกลวง (UF) ช่วยลดแบคทีเรีย ความขุ่น ไมโครพลาสติก และอนุภาคอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ