รับประกัน 2 ปีเต็ม
AWH1502/67
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยถูกกำหนดขึ้นมาใหม่
ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมองค์ประกอบความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์ เพื่อความสะดวกสบายของคุณในทันที และ SafeShield 10 ระดับ ช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักอย่างครอบคลุม
เครื่องทำน้ำอุ่นทันที
4500W
แผ่นทำความร้อนทองแดง
ระบบควบคุมแบบดิจิตอล
ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมแผ่นทำความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์เพื่อประสิทธิภาพการทำความร้อนสูง ≥96% และทนทานยิ่งขึ้น
ระบบป้องกันความปลอดภัย 9 ระดับประกอบด้วย ELCB, การป้องกัน IP25, การป้องกันอุณหภูมิสูง, การป้องกันการเผาแห้ง, การป้องกันน้ำน้อย, การป้องกันแรงกระแทกแบบ dual-safeblock, เปลือกหุ้มด้วยวัสดุไม่ติดไฟ, ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย, ป้องกันการรั่วไหลและป้องกันเด็ก ช่วยให้อาบน้ำได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
โหมดที่กำหนดเองได้สองโหมดสามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลที่แตกต่างกันได้ รวมถึงโหมด Comfort 42℃ และโหมด ECO 38℃
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