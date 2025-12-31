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AquaShieldเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า

AWH1505/67

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยถูกกำหนดขึ้นมาใหม่

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมองค์ประกอบความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์ เพื่อความสะดวกสบายของคุณในทันที และ SafeShield 10 ระดับ ช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักอย่างครอบคลุม

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บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยถูกกำหนดขึ้นมาใหม่

  • เครื่องทำน้ำอุ่นทันที

  • 4500 วัตต์

  • องค์ประกอบความร้อนทองแดง

  • ระบบควบคุมแบบดิจิตอล

บอกลาน้ำเย็นเฉียบได้เลย

ระบบทำความร้อนทันทีแบบ 3D Dynamic Spiral พร้อมแผ่นทำความร้อนทองแดง 4,500 วัตต์เพื่อประสิทธิภาพการทำความร้อนสูง ≥96% และทนทานยิ่งขึ้น

SafeShield 10 ระดับช่วยให้การทำงานปลอดภัย

ระบบป้องกันความปลอดภัย 9 ระดับประกอบด้วย ELCB, การป้องกัน IP25, การป้องกันอุณหภูมิสูง, การป้องกันการเผาแห้ง, การป้องกันน้ำน้อย, การป้องกันแรงกระแทกแบบ dual-safeblock, เปลือกหุ้มด้วยวัสดุไม่ติดไฟ, ทางน้ำป้องกันแบคทีเรีย, ป้องกันการรั่วไหลและป้องกันเด็ก ช่วยให้อาบน้ำได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ชุดฝักบัวคุณภาพสูง

ชุดขาแขวนฝักบัวคุณภาพสูงพร้อมตัวกรอง โหมดการไหลของน้ำที่ปรับได้ 5 โหมดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ: โหมด Misty, โหมด Pulse Rain, โหมด Comfort Rain, โหมด Misty Massage และโหมด Power Massage

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี