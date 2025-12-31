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แผ่นกรองฝักบัว

AWP1775CH/97

น้ำสะอาดสำหรับการอาบน้ำเพื่อความสดชื่น

แผ่นกรองฝักบัวขนาดกะทัดรัดที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสบายและสดชื่นด้วยการขจัดสารคลอรีนและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง

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ขจัดคลอรีนและสิ่งสกปรก

น้ำสะอาดสำหรับการอาบน้ำเพื่อความสดชื่น

  • 8 ล./นาที

NSF ที่ได้รับการรับรอง KDF เพื่อขจัดคลอรีนและสิ่งปนเปื้อน

แผ่นกรองทำจาก NSF ที่ได้รับการรับรอง KDF ที่สามารถขจัดคลอรีนและสิ่งสกปรกที่ตกค้าง เช่น สนิมและตะกอน เพื่อให้คุณรู้สึกสบายและสดชื่นจากฝักบัวด้วยน้ำสะอาด

การไหลของน้ำที่ยอดเยี่ยมมอบประสบการณ์การอาบน้ำอันเพลิดเพลิน

การไหลของน้ำที่ต่อเนื่องและราบรื่น 8 ลิตรต่อนาทีเพื่อประสบการณ์การอาบน้ำอันเพลิดเพลิน

วัสดุป้องกันน้ำร้อนลวกเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ตัวเครื่องทำจากวัสดุป้องกันน้ำร้อนลวกซึ่งปรับให้เข้ากับอุณหภูมิของน้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงมั่นใจได้ว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัย

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