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GoZeroขวดน้ำ

AWP294/97

สะอาดบริสุทธิ์ สดชื่น พร้อมไปต่อ

เครื่องกรอง GoZero Adventure ช่วยให้คุณมั่นใจในน้ำดื่มด้วยการกำจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้สูงสุดถึง 99.9%* ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัสและซีสต์ นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาคสารเคมีและโลหะหนัก รวมทั้งช่วยปรับปรุงรสชาติและความสะอาดอีกด้วย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยในทุกที่ที่คุณไป

สะอาดบริสุทธิ์ สดชื่น พร้อมไปต่อ

น้ำดื่มที่อย่างปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา

แผ่นกรอง Adventure ซึ่งใช้แผ่นกรองแบบดูดซับประจุไฟฟ้าช่วยขจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้ถึง 99.999%* ดังนั้นคุณจึงสามารถมีน้ำดื่มที่อย่างปลอดภัยได้ทุกที่ ทุกเวลา** นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาค สารเคมี และโลหะหนัก เพียงเติมน้ำในขวด บีบและดื่ม

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ

  2. ใช้แหล่งน้ำที่สะอาดและน่าเชื่อถือที่สุดเสมอ ประสิทธิภาพการกรองที่ระบุและอายุการใช้งานจะดำเนินการภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ ประสิทธิภาพอาจถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมหรือสภาวะที่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนซ้ำของน้ำหลังจากการกรอง