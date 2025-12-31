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AWP294/97
สะอาดบริสุทธิ์ สดชื่น พร้อมไปต่อ
เครื่องกรอง GoZero Adventure ช่วยให้คุณมั่นใจในน้ำดื่มด้วยการกำจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้สูงสุดถึง 99.9%* ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ไวรัสและซีสต์ นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาคสารเคมีและโลหะหนัก รวมทั้งช่วยปรับปรุงรสชาติและความสะอาดอีกด้วย
แผ่นกรอง Adventure ซึ่งใช้แผ่นกรองแบบดูดซับประจุไฟฟ้าช่วยขจัดเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางน้ำได้ถึง 99.999%* ดังนั้นคุณจึงสามารถมีน้ำดื่มที่อย่างปลอดภัยได้ทุกที่ ทุกเวลา** นอกจากนี้ยังช่วยลดอนุภาค สารเคมี และโลหะหนัก เพียงเติมน้ำในขวด บีบและดื่ม
ความคิดเห็น
จากผลการทดสอบโดยองค์กรทดสอบและรับรองระดับนานาชาติ SGS ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ
ใช้แหล่งน้ำที่สะอาดและน่าเชื่อถือที่สุดเสมอ ประสิทธิภาพการกรองที่ระบุและอายุการใช้งานจะดำเนินการภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ ประสิทธิภาพอาจถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมหรือสภาวะที่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนซ้ำของน้ำหลังจากการกรอง