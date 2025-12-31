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ตัวกรองน้ำก๊อก

AWP3703/97

น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เปิดก๊อก ด้วยระบบการกรองไมโครฟิลเตรชัน Philips X-Guard ที่ช่วยลดคลอรีนและสารที่ทำให้เสียรสชาติได้ถึง 99% การติดตั้งง่ายดายเพียงคลิกเดียวให้คุณติดตั้งกับก๊อกน้ำของคุณในไม่กี่วินาที

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จากก๊อกน้ำโดยตรง

น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์

  • X-Guard

สลับระหว่างน้ำที่กรองสดๆ และไม่กรองได้อย่างง่ายดาย

น้ำที่ผ่านการกรองแล้วเหมาะสำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร ขณะที่น้ำสำหรับอาบน้ำแบบไม่ได้ผ่านการกรองเหมาะสำหรับการล้างจานและการทำความสะอาดแบบอื่นๆ

การออกแบบ QuickTwist ทำให้เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

เปลี่ยนแผ่นกรองที่หมดอายุแล้วอย่างง่ายดายด้วยการบิดง่ายๆ

ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรอง

ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี