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AWP3703/97
น้ำรสชาติดีสะอาดบริสุทธิ์
เพลิดเพลินไปกับน้ำรสชาติดีที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้งที่เปิดก๊อก ด้วยระบบการกรองไมโครฟิลเตรชัน Philips X-Guard ที่ช่วยลดคลอรีนและสารที่ทำให้เสียรสชาติได้ถึง 99% การติดตั้งง่ายดายเพียงคลิกเดียวให้คุณติดตั้งกับก๊อกน้ำของคุณในไม่กี่วินาที
X-Guard
น้ำที่ผ่านการกรองแล้วเหมาะสำหรับการดื่มและการปรุงอาหาร ขณะที่น้ำสำหรับอาบน้ำแบบไม่ได้ผ่านการกรองเหมาะสำหรับการล้างจานและการทำความสะอาดแบบอื่นๆ
เปลี่ยนแผ่นกรองที่หมดอายุแล้วอย่างง่ายดายด้วยการบิดง่ายๆ
ตัวตั้งเวลาจะเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
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