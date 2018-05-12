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ให้ลอนผมของคุณเป็นที่จับตามอง
เครื่องดัดผมลอนแบบปลายผมสวยเป็นเครื่องดัดผมลอนเครื่องแรกของเราที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องปลายผมอันบอบบางของคุณเมื่อคุณจัดทรง เทคโนโลยี SplitStop สุดล้ำของเราทำให้คุณสามารถดัดผมลอนแสนนุ่มได้อย่างไร้กังวล และทำให้คุณเป็นที่จับตามอง
แกนขนาดใหญ่ 32 มม.
เทคโนโลยี SplitStop
ผสม Keratin
การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิตอล
ที่สุดความลับเพื่อการป้องกันผมแตกปลายของเราคือเทคโนโลยี SplitStop ใหม่ ผสมผสานการปรับประสิทธิภาพความร้อนและการลดระดับการเสียดสีที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้เหมาะกับสุขภาพของผมของคุณตั้งแต่โคนจรดปลาย ตัวเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ฉับพลัน ซึ่งทำให้มั่นใจว่ามีความร้อนที่สม่ำเสมอและทั่วถึงตลอดแกนเมื่อคุณจัดทรง แกนเคลือบด้วยเซรามิคเรียบลื่นเพื่อลดการเสียดสีกับช่อผม ให้ลอนสวยพร้อมปลายผมสุขภาพดีที่มีชีวิตชีวา
Keratin คือส่วนประกอบที่จำเป็นของเส้นผม ซึ่งทำให้ผมแข็งแรง มีสุขภาพดี และดูเงางาม เซรามิคอุดมด้วย Keratin เพื่อให้การดูแลเส้นผมของคุณดียิ่งขึ้น
จอแสดงผลแบบดิจิตอลพร้อมการตั้งค่าอุณหภูมิ 8 รูปแบบ ช่วยให้คุณควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปรับอุณหภูมิตามชนิดเส้นผมของคุณเพื่อป้องกันผมเสีย
3.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Panda
12/05/2018
ประเทศไทย
อย่างอื่นดีหมด ยกเว้นตรงขอบป้องกันความร้อนที่ส่วนปลาย
ตรงส่วนป้องกันความร้อน ส่วนปลายที่ขอบหนาขึ้นมา เวลาม้วนผมแล้วจะปล่อย ผมมักจะติดตรงขอบนั้นบ่อยมาก น่าจะทำให้ขอบเล็กลงมาหน่อย หรือ พอดีกับที่ม้วน
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ StyleCare BHB868/00 เครื่องดัดผมลอนแบบปลายผมสวย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ StyleCare BHB868/00 เครื่องดัดผมลอนแบบปลายผมสวย
หลังจากทดลองใช้ม้วนผมเป็นเวลา 2 ปี ที่ความร้อน 180°C จากคนยุโรปเฉลี่ย พบว่าไม่ทำให้ผมแตกปลาย