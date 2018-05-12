ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์ทางอารมณ์
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
  • ภาพถ่ายที่เป็นประโยชน์ทางอารมณ์
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

StyleCareเครื่องดัดผมลอนแบบปลายผมสวย

BHB868/00

3

| (1) วิจารณ์ | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ให้ลอนผมของคุณเป็นที่จับตามอง

เครื่องดัดผมลอนแบบปลายผมสวยเป็นเครื่องดัดผมลอนเครื่องแรกของเราที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องปลายผมอันบอบบางของคุณเมื่อคุณจัดทรง เทคโนโลยี SplitStop สุดล้ำของเราทำให้คุณสามารถดัดผมลอนแสนนุ่มได้อย่างไร้กังวล และทำให้คุณเป็นที่จับตามอง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ป้องกันผมแตกปลายได้มากถึง 95%*

ให้ลอนผมของคุณเป็นที่จับตามอง

  • แกนขนาดใหญ่ 32 มม.

  • เทคโนโลยี SplitStop

  • ผสม Keratin

  • การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิตอล

เทคโนโลยี SplitStop เพื่อการป้องกันผมแตกปลายที่ดีที่สุด

เทคโนโลยี SplitStop เพื่อการป้องกันผมแตกปลายที่ดีที่สุด

ที่สุดความลับเพื่อการป้องกันผมแตกปลายของเราคือเทคโนโลยี SplitStop ใหม่ ผสมผสานการปรับประสิทธิภาพความร้อนและการลดระดับการเสียดสีที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้เหมาะกับสุขภาพของผมของคุณตั้งแต่โคนจรดปลาย ตัวเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ฉับพลัน ซึ่งทำให้มั่นใจว่ามีความร้อนที่สม่ำเสมอและทั่วถึงตลอดแกนเมื่อคุณจัดทรง แกนเคลือบด้วยเซรามิคเรียบลื่นเพื่อลดการเสียดสีกับช่อผม ให้ลอนสวยพร้อมปลายผมสุขภาพดีที่มีชีวิตชีวา

ผสม Keratin เพื่อการดูแลที่ดีกว่า

ผสม Keratin เพื่อการดูแลที่ดีกว่า

Keratin คือส่วนประกอบที่จำเป็นของเส้นผม ซึ่งทำให้ผมแข็งแรง มีสุขภาพดี และดูเงางาม เซรามิคอุดมด้วย Keratin เพื่อให้การดูแลเส้นผมของคุณดียิ่งขึ้น

การตั้งค่าอุณหภูมิดิจิตอล 8 รูปแบบเพื่อการควบคุมได้เต็มที่

จอแสดงผลแบบดิจิตอลพร้อมการตั้งค่าอุณหภูมิ 8 รูปแบบ ช่วยให้คุณควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปรับอุณหภูมิตามชนิดเส้นผมของคุณเพื่อป้องกันผมเสีย

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

3.0

จาก 5

1

วิจารณ์

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

5
4
2
1

12/05/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

อย่างอื่นดีหมด ยกเว้นตรงขอบป้องกันความร้อนที่ส่วนปลาย

ตรงส่วนป้องกันความร้อน ส่วนปลายที่ขอบหนาขึ้นมา เวลาม้วนผมแล้วจะปล่อย ผมมักจะติดตรงขอบนั้นบ่อยมาก น่าจะทำให้ขอบเล็กลงมาหน่อย หรือ พอดีกับที่ม้วน

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ StyleCare BHB868/00 เครื่องดัดผมลอนแบบปลายผมสวย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ StyleCare BHB868/00 เครื่องดัดผมลอนแบบปลายผมสวย

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. หลังจากทดลองใช้ม้วนผมเป็นเวลา 2 ปี ที่ความร้อน 180°C จากคนยุโรปเฉลี่ย พบว่าไม่ทำให้ผมแตกปลาย