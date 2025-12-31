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ยกเลิกการผลิต
CE151/00
รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์
เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลายในรถด้วย Philips CE151 เชื่อมต่อกับเพลงและการโทรเข้าได้ตลอดเวลาบนโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งไว้ภายใน ทั้งยังมีจอแสดงผลด้านหน้าที่สามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมย
Bluetooth
USB/SDHC
เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสและเสียงแหลมได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียง, การเพิ่มพลังเสียงเบส เสียงแหลมและระดับเสียงทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบส เสียงแหลมได้ในระดับสูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น
จอ LCD ความคมชัดสูง
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