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ระบบวิดีโอในรถยนต์

CED1900BT/98

สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

Philips CED1900BT มีจอแสดงผลสีสมบูรณ์แบบขนาด 6.2" สำหรับเล่นวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อมอบขีดสุดของความบันเทิงในรถยนต์ คุณยังเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์และการฟังเพลงได้จากหลายที่มาโดยไม่ขาดการติดต่อสื่อสารด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งในเครื่อง

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์

  • หน้าจอสัมผัส 15.7 ซม. (6.2")

  • Bluetooth

เสียงออกสำหรับแอมพลิไฟเออร์เสริม

ดีไซน์โครงเครื่อง Perfect-fit 2.0 DIN

ดีไซน์โครงเครื่อง Perfect-fit 2.0 DIN

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด โดย DVD+/-R ของเครื่องเล่นยอมรับรูปแบบ DVD ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น DVD+/-RW ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้ทั้งสองแบบ คุณภาพของ SVCD (Super VideoCD) ให้ภาพที่คมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้าน MPEG4 ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพวิดีโอระดับ DVD (MPEG-2) ที่มีอัตราข้อมูลต่ำกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน DivX codec เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ขั้นสูงเพื่อลดขนาดวิดีโอดิจิตอลได้หลากหลายขนาดโดยยังรักษาคุณภาพของภาพระดับสูงไว้

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