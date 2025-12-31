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ยกเลิกการผลิต
CED1900BT/98
สัมผัสประสบการณ์เสียงการแสดงดนตรีสดด้วยวิดีโอในรถยนต์
Philips CED1900BT มีจอแสดงผลสีสมบูรณ์แบบขนาด 6.2" สำหรับเล่นวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อมอบขีดสุดของความบันเทิงในรถยนต์ คุณยังเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์และการฟังเพลงได้จากหลายที่มาโดยไม่ขาดการติดต่อสื่อสารด้วยตัวรับสัญญาณ Bluetooth® ที่ติดตั้งในเครื่อง
หน้าจอสัมผัส 15.7 ซม. (6.2")
Bluetooth
ดีไซน์โครงเครื่อง Perfect-fit 2.0 DIN
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด โดย DVD+/-R ของเครื่องเล่นยอมรับรูปแบบ DVD ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น DVD+/-RW ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้ทั้งสองแบบ คุณภาพของ SVCD (Super VideoCD) ให้ภาพที่คมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้าน MPEG4 ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพวิดีโอระดับ DVD (MPEG-2) ที่มีอัตราข้อมูลต่ำกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน DivX codec เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ขั้นสูงเพื่อลดขนาดวิดีโอดิจิตอลได้หลากหลายขนาดโดยยังรักษาคุณภาพของภาพระดับสูงไว้
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