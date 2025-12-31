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ยกเลิกการผลิต
CED230/98
สัมผัสประสบการณ์วิดีโอและเพลงการแสดงสดในรถยนต์
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลงและรูปภาพบนท้องถนนด้วย Philips CED230X ที่มีจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้เพื่อป้องกันการขโมยและปิดหน้าจอเพื่อความปลอดภัย ทั้งยังมีการป้องกันการสะดุดเพื่อความเพลินเพลินได้อย่างราบรื่น
ไวด์สกรีน 7.6 ซม. (3")
DVD
เทคโนโลยี MAX Sound ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม เพียงแค่กดปุ่ม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูงสุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น
นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ
เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา
ความคิดเห็น
หลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับเสียงที่สูงเกินกว่า 85 เดซิเบล เพราะอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ