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CarStudioระบบเสียงในรถยนต์

CEM2100/98

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

Philips CEM2100 ให้คุณได้เพลิดเพลินกับดนตรีจากแหล่งต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจาก USB SDHC และเครื่องเล่น MP3 ในรถยนต์ ระบบนี้ประกอบด้วยจอแสดงผลด้านหน้าสามารถถอดออกได้ป้องกันการขโมยและป้องกันการสะดุดเพื่อการรับฟังเพลงได้ราบรื่นขณะเดินทาง

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ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

รับฟังการแสดงดนตรีสดในรถยนต์

  • CD

  • USB

อีควอไลเซอร์พาราเมทริก 2 แบนด์ พร้อมค่าที่ตั้งล่วงหน้า 8 แบบ

Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม

Music Zone สำหรับการปรับจุดรับฟังให้เหมาะสม

นวัตกรรมเทคโนโลยี Music Zone ของ Philips ให้คนขับและผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีมิติสดใสมากขึ้นตามถ่ายทอดเจตนารมณ์ของศิลปิน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโซนการฟังเพลงจากคนขับไปที่ผู้โดยสารและกลับมาที่คนขับอีกครั้งเพื่อให้ได้จุดรวมเสียงที่ดีที่สุดในรถของคุณ ปุ่มควบคุมโซนที่กำหนดเฉพาะให้การตั้งค่าโซนล่วงหน้าสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหน้า (และทั้งหมด) เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการในการรับฟังได้อย่างง่ายดายและเต็มพลัง ไม่ว่าจะรับฟังคนเดียวหรือกับผู้โดยสารของคุณ

แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้ สำหรับการป้องกันขโมย

แผงด้านหน้าแบบถอดออกได้ สำหรับการป้องกันขโมย

ข้อมูลทางเทคนิค

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