รับประกัน 2 ปีเต็ม
CHP9016W/97
จ่ายไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างปลอดภัย
มีตัวแปลงสำหรับนักเดินทางพร้อมเต้ารับสากล รวมถึงซ็อกเก็ต UK, EU, US, AU ปลอกพลาสติก PC พร้อมการออกแบบป้องกันเด็กเล็ก พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ตพร้อมเอาต์พุตสูงสุด 65W ชาร์จแล็ปท็อปและอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต USB-C
เต้ารับ 1 ช่อง
เทคโนโลยี GaN
พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
2500W 10A
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว โดยชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจากแบตเตอรี่หมดถึง 50% ในเวลา 30 นาที
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
USB-C เป็นมาตรฐานขั้วต่อการชาร์จล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำมาใช้โดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และแท็บเล็ต PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานเพื่อพลังงานที่มากขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็ว
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