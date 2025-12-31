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  • จ่ายไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างปลอดภัย

อุปกรณ์ชาร์จ USB แบบพกพา

CHP9016W/97

จ่ายไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างปลอดภัย

มีตัวแปลงสำหรับนักเดินทางพร้อมเต้ารับสากล รวมถึงซ็อกเก็ต UK, EU, US, AU ปลอกพลาสติก PC พร้อมการออกแบบป้องกันเด็กเล็ก พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ตพร้อมเอาต์พุตสูงสุด 65W ชาร์จแล็ปท็อปและอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต USB-C

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ตัวแปลงไฟฟ้าสากล

จ่ายไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างปลอดภัย

  • เต้ารับ 1 ช่อง

  • เทคโนโลยี GaN

  • พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C

  • 2500W 10A

ชาร์จ 50% ใน 30 นาที

ชาร์จไฟได้รวดเร็ว โดยชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจากแบตเตอรี่หมดถึง 50% ในเวลา 30 นาที

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

USB-C เป็นมาตรฐานขั้วต่อการชาร์จล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำมาใช้โดยอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และแท็บเล็ต PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานเพื่อพลังงานที่มากขึ้นและการชาร์จที่รวดเร็ว

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี