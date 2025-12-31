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ระบบความบันเทิงในรถ

CID2780/00

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ Philips CID2780 โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 15.7 ซม./6.2" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบการนำทางและ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลงในตัว ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

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พร้อมจอ LCD ความละเอียดสูง

จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง

แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

แอมพลิไฟเออร์ในตัวขนาด 50W 4 แชนเนลให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด โดย DVD+/-R ของเครื่องเล่นยอมรับรูปแบบ DVD ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น DVD+/-RW ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้ทั้งสองแบบ คุณภาพของ SVCD (Super VideoCD) ให้ภาพที่คมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้าน MPEG4 ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพวิดีโอระดับ DVD (MPEG-2) ที่มีอัตราข้อมูลต่ำกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน DivX codec เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ขั้นสูงเพื่อลดขนาดวิดีโอดิจิตอลได้หลากหลายขนาดโดยยังรักษาคุณภาพของภาพระดับสูงไว้

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