รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
CID3630/00
จอภาพสุดคมชัดสำหรับวิดีโอและการนำทาง
ขับขี่รถยนต์อย่างมีสไตล์ด้วยระบบความบันเทิงภายในรถยนต์จาก Philips โดดเด่นด้วยจอภาพแสดงสีจริงขนาด 20.3 ซม./8" ควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีแผนที่ถนนในประเทศจีน และ Bluetooth® สำหรับสตรีมมิ่งการโทรและเสียงเพลง ช่วยให้การเดินทางของคุณสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
ออกแบบสำหรับ Honda Civic
เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพคงที่ โดยเฉพาะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจทุกเวลา
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด โดย DVD+/-R ของเครื่องเล่นยอมรับรูปแบบ DVD ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น DVD+/-RW ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได้ทั้งสองแบบ คุณภาพของ SVCD (Super VideoCD) ให้ภาพที่คมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้าน MPEG4 ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณภาพวิดีโอระดับ DVD (MPEG-2) ที่มีอัตราข้อมูลต่ำกว่าและมีขนาดเล็กกว่า ส่วน DivX codec เป็นเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ขั้นสูงเพื่อลดขนาดวิดีโอดิจิตอลได้หลากหลายขนาดโดยยังรักษาคุณภาพของภาพระดับสูงไว้
ความคิดเห็น