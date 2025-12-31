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MinicellsButton cell

CR2032P2L/40

เทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน

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เทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

  • 3V

  • Lithium

น่าเชื่อถือสำหรับประสิทธิภาพระยะยาว

การผลิตพึ่งพาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและยาวนาน

เทคโนโลยี Lithium, Silver และ Alkaline สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

เทคโนโลยี Lithium, Silver และ Alkaline มอบพลังงานสูงสุดได้อย่างน่าเชื่อถือและคุ้มค่าสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

แบตเตอรี่จะยังคงใหม่อยู่เสมอ สามารถใช้งานได้นานถึง 5 ปี

แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่

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  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี