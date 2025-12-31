รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
CR2032P5B/59
เทคโนโลยีคุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้งานเป็นประจำทุกวัน
5 หน่วย
Lithium
การผลิตพึ่งพาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและยาวนาน
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม
ความคิดเห็น
ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม