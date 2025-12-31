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CSP1200/00
โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ
สัมผัสกับอารมณ์ที่แท้จริงแห่งเสียงเพลงด้วยซับวูฟเฟอร์สำหรับรถยนต์ CSP 1200 ขนาด 30 ซม. จาก Philips ด้วยพลังขับสูงถึง 1600W กรวยลำโพงประกอบจากไฟเบอร์ที่ให้ความละเอียดสูง และคอยล์เสียงทองแดง 4 ชั้น ซับวูฟเฟอร์นี้มอบโน้ตเพลงและจังหวะที่ทรงพลังพร้อมเสียงเบสทุ้มลึกและหนักแน่น
12"
1600W Peak
ยางหุ้มแม่เหล็กหนาช่วยป้องกันความเสียหายของเครื่อง
ยางบิวทิลที่ตอบสนองได้ดีเยี่ยมจะเชื่อมต่อไดอะแฟรมวูฟเฟอร์เข้ากับกรอบลำโพง เพื่อสร้างระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยด้านในวูฟเฟอร์ ขอบเซอร์ราวด์ยางบิวทิลที่แข็งและยืดหยุ่นจะช่วยรักษาตำแหน่งของกรวย ช่วยป้องกันแรงเหวี่ยงขึ้นหรือลงอย่างหนัก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณแรงมาก ด้วยกระบวนการนี้ วูฟเฟอร์จะทนทานต่อแรงกระชากของเสียงที่มีกำลังแรงมากได้ และช่วยให้ตอบสนองเสียงเบสได้อย่างนุ่มนวล โดยมีความผิดเพี้ยนที่น้อยที่สุด แม้จากลำโพงขนาดเล็ก
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