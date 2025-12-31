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ลำโพงรถยนต์

CSP251/00

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

ดื่มด่ำกับเพลงของคุณด้วยลำโพงรถยนต์ Philips CSP251 ที่มีทวีตเตอร์ 25 มม. พร้อม Soft silk dome เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับรายละเอียดเสียงมีชีวิตชีวาและชัดเจน

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ฟังความแตกต่างด้วยเสียงความถี่สูง

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

  • ทวีตเตอร์ 1" (25 มม.)

ทวีตเตอร์แบบ Soft silk dome เพื่อการกักเก็บรายละเอียดเสียงที่ชัดเจน

ไหมคือวัสดุที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลำโพงทวีตเตอร์ ด้วยน้ำหนักที่เบา, ความไวและความคงที่สูง และความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ภายในลำโพงทวีตเตอร์ ไดอะแฟรมเล็ก (ตัวเปิดโดม) จะสร้างโทนความถี่สูง โดมทำจากไหมที่นุ่มและเบานี้สามารถจับโน้ตดนตรี เพื่อทำให้เพลงของคุณมีรายละเอียดเสียงที่ชัดเจน เช่นเสียงร้องช่วงกลางที่อบอุ่น และเสียงแหลมที่สดใส มีชีวิตชีวา อีกทั้งรูปทรงโดมยังช่วยแผ่เสียงไปรอบๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถได้ยินโน้ตเสียงสูงจากทุกที่นั่งบนรถ

ตัวเลือกการติดตั้งแบบฝังเรียบ, มุม หรือที่พื้นผิว

ตัวเลือกการติดตั้งแบบฝังเรียบ, มุม หรือที่พื้นผิว

มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งแบบฝังเรียบ, มุม และที่พื้นผิว สามารถติดตั้งลำโพงสเตอริโอสำหรับรถยนต์นี้ได้ในรถคันไหนก็ได้อย่างง่ายดาย ให้คุณได้ยกระดับระบบสเตอริโอที่ติดตั้งจากโรงงาน และสัมผัสประสบการณ์การฟังโดยตรงจากแหล่งสัญญาณ

ทวีตเตอร์แบบหมุนเพื่อปรับการตอบสนองของคลื่นความถี่สูง

คลื่นเสียงความถี่สูงมีทิศทางเป็นแนวตรง หากติดตั้งทวีตเตอร์ไว้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องในรถ คุณอาจจะพลาดเสียงที่ดีที่สุดได้ ทวีตเตอร์ภายในลำโพงรถยนต์ของ Philips นี้สามารถหมุนได้ ทำให้คุณสามารถปรับทิศทางได้ถึง 90 องศา และจัดทิศทางที่คุณจะสามารถได้ยินเสียงที่ดีที่สุดได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องติดตั้งไว้ที่ส่วนไหนของรถ

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