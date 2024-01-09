รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
CSP611/00
โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ
รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSP611 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 16 ซม. พลังขับสูงสุด 200 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก
15.2 ซม. (6")
ระบบ 2 ทาง
พลังขับสูงสุด 200 วัตต์
ตะแกรงครอบลำโพงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่หรูหราให้กับรถยนต์ ประกอบด้วยสองส่วน - โครงตาข่ายโลหะที่ถอดออกได้และวงแหวนพลาสติก เมื่อครอบลำโพงไว้ จะครอบคลุมลำโพงทวีตเตอร์และกรวยลำโพงอย่างมิดชิด ด้วยความแข็งแรงและทนทาน จะช่วยป้องกันลำโพงจากการเตะไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเอานิ้วเข้าไปแหย่ด้วยความสงสัย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจสร้างความเสียหายให้กับประสิทธิภาพของเสียงได้
ภายในลำโพง ไดอะแฟรมอยู่ด้านบนของคอยล์เสียงเพื่อสร้างคลื่นสัญญาณเสียงเมื่อได้รับสัญญาณอินพุต โดยจะเปลี่ยนคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นเสียง โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดประดิษฐ์ขึ้น และเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากน้ำหนัก ความแข็งแรงสูง ความแข็งแกร่ง และความทนทนต่ออุณหภูมิสูง กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนเหล่านี้จึงให้เสียงเพลงที่มีคุณภาพสูง โดยทำปฏิกิริยากับสัญญาณเสียงที่เล็กที่สุดเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา
ผ้าลำโพงที่มีความไวสูงจะเชื่อมต่อไดอะแฟรมวูฟเฟอร์กับกรอบลำโพง เพื่อสร้างระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยด้านในวูฟเฟอร์ ผ้าที่อยู่รอบทิศทางจะช่วยนำกรวยลำโพงกลับไปยังตำแหน่ง เพื่อให้พร้อมรับสัญญาณเสียงอื่น ด้วยกระบวนการนี้ วูฟเฟอร์สามารถจับได้ทุกสัญญาณโดยมีความผิดเพี้ยนน้อย จึงให้เสียงที่คมชัด ไม่สะดุด ไม่ว่าเสียงเพลงจะดังหรือเบา
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
FloAng
09/01/2024
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Faulty Switch Off Button!!
Just bought this kettle. After using 3-4 times, the kettle did not switch off on boiling! On checking the Switch off button could not engage when the water boil.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9350/96 Kettle
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9350/96 Kettle