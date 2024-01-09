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ลำโพงโคแอกเชียลติดรถยนต์

CSP611/00

1

| (1) วิจารณ์

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSP611 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 16 ซม. พลังขับสูงสุด 200 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมสเตอริโอ 2 ทิศทางเพื่อเสียงมีชีวิตชีวา

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

  • 15.2 ซม. (6")

  • ระบบ 2 ทาง

  • พลังขับสูงสุด 200 วัตต์

ตะแกรงครอบลำโพงที่มีสไตล์ช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ

ตะแกรงครอบลำโพงที่มีสไตล์ช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ

ตะแกรงครอบลำโพงได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่หรูหราให้กับรถยนต์ ประกอบด้วยสองส่วน - โครงตาข่ายโลหะที่ถอดออกได้และวงแหวนพลาสติก เมื่อครอบลำโพงไว้ จะครอบคลุมลำโพงทวีตเตอร์และกรวยลำโพงอย่างมิดชิด ด้วยความแข็งแรงและทนทาน จะช่วยป้องกันลำโพงจากการเตะไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจ และการเอานิ้วเข้าไปแหย่ด้วยความสงสัย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจสร้างความเสียหายให้กับประสิทธิภาพของเสียงได้

กรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบาให้พลังเสียงที่ชัดใส

กรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบาให้พลังเสียงที่ชัดใส

ภายในลำโพง ไดอะแฟรมอยู่ด้านบนของคอยล์เสียงเพื่อสร้างคลื่นสัญญาณเสียงเมื่อได้รับสัญญาณอินพุต โดยจะเปลี่ยนคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นเสียง โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดประดิษฐ์ขึ้น และเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากน้ำหนัก ความแข็งแรงสูง ความแข็งแกร่ง และความทนทนต่ออุณหภูมิสูง กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนเหล่านี้จึงให้เสียงเพลงที่มีคุณภาพสูง โดยทำปฏิกิริยากับสัญญาณเสียงที่เล็กที่สุดเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา

ผ้าลำโพงที่มีความไวรอบทิศทางทำให้ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

ผ้าลำโพงที่มีความไวรอบทิศทางทำให้ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

ผ้าลำโพงที่มีความไวสูงจะเชื่อมต่อไดอะแฟรมวูฟเฟอร์กับกรอบลำโพง เพื่อสร้างระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยด้านในวูฟเฟอร์ ผ้าที่อยู่รอบทิศทางจะช่วยนำกรวยลำโพงกลับไปยังตำแหน่ง เพื่อให้พร้อมรับสัญญาณเสียงอื่น ด้วยกระบวนการนี้ วูฟเฟอร์สามารถจับได้ทุกสัญญาณโดยมีความผิดเพี้ยนน้อย จึงให้เสียงที่คมชัด ไม่สะดุด ไม่ว่าเสียงเพลงจะดังหรือเบา

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

09/01/2024

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Faulty Switch Off Button!!

Just bought this kettle. After using 3-4 times, the kettle did not switch off on boiling! On checking the Switch off button could not engage when the water boil.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9350/96 Kettle

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD9350/96 Kettle

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