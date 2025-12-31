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CSP615/00
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รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSP615 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 16.5 ซม. พลังขับสูงสุด 210 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก
16.5 ซม. (6.5")
ระบบ 2 ทาง
พลังขับสูงสุด 210 วัตต์
ภายในลำโพง ไดอะแฟรมอยู่ด้านบนของคอยล์เสียงเพื่อสร้างคลื่นสัญญาณเสียงเมื่อได้รับสัญญาณอินพุต โดยจะเปลี่ยนคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นเสียง โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดประดิษฐ์ขึ้น และเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากน้ำหนัก ความแข็งแรงสูง ความแข็งแกร่ง และความทนทนต่ออุณหภูมิสูง กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนเหล่านี้จึงให้เสียงเพลงที่มีคุณภาพสูง โดยทำปฏิกิริยากับสัญญาณเสียงที่เล็กที่สุดเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา
ผ้าลำโพงที่มีความไวสูงจะเชื่อมต่อไดอะแฟรมวูฟเฟอร์กับกรอบลำโพง เพื่อสร้างระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยด้านในวูฟเฟอร์ ผ้าที่อยู่รอบทิศทางจะช่วยนำกรวยลำโพงกลับไปยังตำแหน่ง เพื่อให้พร้อมรับสัญญาณเสียงอื่น ด้วยกระบวนการนี้ วูฟเฟอร์สามารถจับได้ทุกสัญญาณโดยมีความผิดเพี้ยนน้อย จึงให้เสียงที่คมชัด ไม่สะดุด ไม่ว่าเสียงเพลงจะดังหรือเบา
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