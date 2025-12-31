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ระบบความบันเทิงในรถ

CSQ405/00

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSQ405 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 10 ซม. พลังขับสูงสุด 110 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมสเตอริโอ 2 ทิศทางเพื่อเสียงมีชีวิตชีวา

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

  • 10.2 ซม. (4")

  • ระบบ 2 ทาง

  • สูงสุด 110 วัตต์

ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ

ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ

ความทนทานและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในสภาวะที่เลวร้าย

ความทนทานและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในสภาวะที่เลวร้าย

กรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบาให้พลังเสียงที่ชัดใส

กรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบาให้พลังเสียงที่ชัดใส

ภายในลำโพง ไดอะแฟรมอยู่ด้านบนของคอยล์เสียงเพื่อสร้างคลื่นสัญญาณเสียงเมื่อได้รับสัญญาณอินพุต โดยจะเปลี่ยนคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นเสียง โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดประดิษฐ์ขึ้น และเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากน้ำหนัก ความแข็งแรงสูง ความแข็งแกร่ง และความทนทนต่ออุณหภูมิสูง กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนเหล่านี้จึงให้เสียงเพลงที่มีคุณภาพสูง โดยทำปฏิกิริยากับสัญญาณเสียงที่เล็กที่สุดเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา

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