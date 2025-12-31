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CSQ405/00
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รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSQ405 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 10 ซม. พลังขับสูงสุด 110 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก
10.2 ซม. (4")
ระบบ 2 ทาง
สูงสุด 110 วัตต์
ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ
ความทนทานและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในสภาวะที่เลวร้าย
ภายในลำโพง ไดอะแฟรมอยู่ด้านบนของคอยล์เสียงเพื่อสร้างคลื่นสัญญาณเสียงเมื่อได้รับสัญญาณอินพุต โดยจะเปลี่ยนคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นเสียง โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดประดิษฐ์ขึ้น และเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากน้ำหนัก ความแข็งแรงสูง ความแข็งแกร่ง และความทนทนต่ออุณหภูมิสูง กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนเหล่านี้จึงให้เสียงเพลงที่มีคุณภาพสูง โดยทำปฏิกิริยากับสัญญาณเสียงที่เล็กที่สุดเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา
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