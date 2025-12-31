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ระบบความบันเทิงในรถ

CSQ505/00

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSQ505 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 13 ซม. พลังขับสูงสุด 140 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก

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พร้อมสเตอริโอ 2 ทิศทางเพื่อเสียงมีชีวิตชีวา

โรงอุปรากรเคลื่อนที่ของคุณ

  • 12.7 ซม. (5")

  • ระบบ 2 ทาง

  • พลังขับสูงสุด 140 วัตต์

ผ้าลำโพงที่มีความไวรอบทิศทางทำให้ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

ผ้าลำโพงที่มีความไวรอบทิศทางทำให้ชัดเจนทุกรายละเอียดเสียง

ผ้าลำโพงที่มีความไวสูงจะเชื่อมต่อไดอะแฟรมวูฟเฟอร์กับกรอบลำโพง เพื่อสร้างระบบกันสะเทือนรอบทิศทาง เมื่อสัญญาณเสียงไปถึงกรวยด้านในวูฟเฟอร์ ผ้าที่อยู่รอบทิศทางจะช่วยนำกรวยลำโพงกลับไปยังตำแหน่ง เพื่อให้พร้อมรับสัญญาณเสียงอื่น ด้วยกระบวนการนี้ วูฟเฟอร์สามารถจับได้ทุกสัญญาณโดยมีความผิดเพี้ยนน้อย จึงให้เสียงที่คมชัด ไม่สะดุด ไม่ว่าเสียงเพลงจะดังหรือเบา

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่ทนทานเพื่อพลังเสียงประสิทธิภาพสูง

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่ทนทานเพื่อพลังเสียงประสิทธิภาพสูง

เฟอร์ไรต์คือวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ทนทาน ที่มีสนามแม่เหล็กที่มั่นคงและสม่ำเสมอ เป็นส่วนประกอบหลักของลำโพงที่ช่วยเหนี่ยวนำการเคลื่อนไหวของคอยล์เสียงและไดอะแฟรม เมื่อได้รับสัญญาณอินพุต คอยล์เสียงจะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำให้ไดอะแฟรมวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์ดึงดูดหรือขับออก แม่เหล็กเฟอร์ไรต์จะสร้างสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ เพื่อการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรมที่นุ่มนวล ซึ่งช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าเอาต์พุตเสียงจะมีความผิดเพี้ยนต่ำ ด้วยการใช้แม่เหล็กที่มีความเสถียรและมีพลังสูงอย่างเฟอร์ไรต์ คอยล์เสียงก็จะให้เสียงที่ทรงพลัง แต่ยังคงโทนเสียงที่นุ่มนวล

ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ

ปลั๊กเสียบสายไฟที่ไม่ยุ่งยากสำหรับขั้วลำโพงที่ออกแบบเฉพาะ

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