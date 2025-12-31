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CSQ606/00
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รับฟังเพลงด้วยลำโพงสเตอริโอติดรถยนต์ CSQ606 ของ Philips ลำโพง 2 ทิศทางขนาด 16 ซม. พลังขับสูงสุด 160 วัตต์ และกรวยลำโพงทำจากโพลิโพรพิลีนน้ำหนักเบากับทวีตเตอร์แบบ Soft PEI Dome เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับรายละเอียดของเสียงที่สดใสและเบสทุ้มลึก
15.2 ซม. (6")
ระบบ 2 ทาง
พลังขับสูงสุด 160 วัตต์
ภายในลำโพง ไดอะแฟรมอยู่ด้านบนของคอยล์เสียงเพื่อสร้างคลื่นสัญญาณเสียงเมื่อได้รับสัญญาณอินพุต โดยจะเปลี่ยนคลื่นสัญญาณเป็นคลื่นเสียง โพลิโพรพิลีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่เคยมีการคิดประดิษฐ์ขึ้น และเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากน้ำหนัก ความแข็งแรงสูง ความแข็งแกร่ง และความทนทนต่ออุณหภูมิสูง กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนเหล่านี้จึงให้เสียงเพลงที่มีคุณภาพสูง โดยทำปฏิกิริยากับสัญญาณเสียงที่เล็กที่สุดเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา
โพรพิลีนเป็นวัสดุชั้นเลิศสำหรับไดอะแฟรมลำโพง เนื่องจากมีประสิทธิภาพการทำงานทุกสภาพอากาศ เมื่ออากาศชื้น น้ำหนักของกรวยลำโพงจะเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดความไว เมื่ออากาศร้อน กรวยลำโพง (หรือบางส่วนของกรวยลำโพง) จะขยายใหญ่ขึ้น ทั้งสองกรณีนี้ จะทำให้เสียงผิดเพี้ยน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไร กรวยลำโพงโพลิโพรพิลีนที่ทนทานจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ และให้เสียงที่ชัดเจน มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ
ความทนทานและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในสภาวะที่เลวร้าย
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