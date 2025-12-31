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DCM3175/12
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
ช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเข้าให้คุณสามารถเล่นเสียงจากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรงผ่านช่องสัญญาณเสียงเข้า นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องสัญญาณเสียงเข้ายังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
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