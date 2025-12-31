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ใหม่

6000 Seriesก้านจับล็อคประตูอัจฉริยะ

DDL621LCFBW

DDL621-5HWS

ทนน้ำ ฝุ่น และความร้อน

Philips DDL621-5HWS นั้นทั้งทนทานต่อความร้อน ความชื้น และฝุ่น และสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทำให้รักษาความปลอดภัย และให้ความเชื่อมั่นได้อย่างยาวนาน

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สมรรถภาพน่าเชื่อถือที่ยั่งยืน

ทนน้ำ ฝุ่น และความร้อน

  • ทนความร้อนสูงสุด 85°C

  • การเชื่อมโยงแบบล็อกคู่

  • การปลดล็อกจากระยะไกล

  • IP65-certified

รับรู้ทุกการเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณ

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว DDL621-5HWS จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการล็อค บันทึกการปลดล็อคและกริ่งประตูได้ในทันที และรับการแจ้งเตือนแบบพุชผ่านแอปได้ทุกที่ ทุกเวลา

เข้าถึงประตูทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

DDL621-5HWS นั้นใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถเปิดประตูในทันทีจากระยะไกลเพียงการแตะที่แอป ได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน

ปลดล็อกทั้งคู่ได้ในขั้นตอนเดียว

DDL621-5HWS นั้นรองรับการเชื่อมโยงล็อกคู่ ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงล็อกได้โดยผ่านแอป เมื่อล็อกที่เชื่อมโยงถูกปลดล็อก DDL621-5HWS ก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยราบรื่น ไร้กังวล

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. แอป: DDL621-5HWS จะใช้ได้กับแอป “Home Access”

  2. รหัส PIN ชั่วคราว: รหัสแบบครั้งเดียว วนซ้ำ และจำกัดเวลา เรียกรวมกันว่ารหัส PIN ชั่วคราว

  3. รหัสแบบครั้งเดียว: สามารถสร้างรหัสเพียงครั้งเดียวแบบจำกัดเวลาที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 รหัสภายใน 1 ชั่วโมง

  4. รหัสวนซ้ำ: รหัสที่สามารถนำมาใช้ซ้ำในเวลาที่กำหนดได้ในแต่ละสัปดาห์

  5. รหัสแบบจำกัดเวลา: รหัสที่ตั้งค่าให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  6. 0.5S: มาจากข้อมูลรายงานการตรวจสอบภายใน

  7. IP65: นั้นเป็นมาตรฐานการป้องกันระดับสากลซึ่งเป็นการวัดระดับการรั่วไหลของสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่นหรือน้ำเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า ในมาตรฐานระดับ IP65 “6” คือการป้องกันฝุ่นระดับสูงสุด หมายถึงการป้องกันฝุ่นอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ “5” คือการป้องกันน้ำ หมายถึงว่าอุปกรณ์สามารถป้องกันกระแสน้ำได้จากทุกทิศทาง ประสิทธิภาพความทนทานที่แท้จริงอาจต่างออกไป ขึ้นกับสภาพแวดล้อม และสภาพการใช้งาน

  8. รีโมทคอนโทรล: อุปกรณ์เสริม จำหน่ายแยก

  9. 3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

  10. ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์