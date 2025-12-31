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DLC2103A/00
USB A 1.2 ม. กับสายเคเบิล C
ชาร์จและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณด้วยสายเคเบิล USB-C ซึ่งใช้งานได้กับที่ชาร์จ USB แบบเสียบผนังหรือที่ชาร์จในรถยนต์ของคุณ เป็นสายเคเบิลเพื่อการสำรองหรือแทนที่อันยอดเยี่ยม
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
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