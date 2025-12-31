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DLC3104T/00
สายเคเบิล 3-in-1
รวม Micro USB, USB-C และหัวเสียบ Lightning ไว้ในเพียง 1 สาย คุณต้องการเพียงแค่สายเคเบิลนี้สำหรับอุปกรณ์พกพาทั้งหมด
Sync และชาร์จ
1.2 ม.
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
ใช้เป็นสายสำรองหรือใช้แทนสาย Apple Lightning ได้อย่างดีเยี่ยม
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