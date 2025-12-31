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DLC5531CB/97
สาย USB-C ไปยัง USB-C ยาว 1.2 ม.
ชาร์จและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณด้วยสายเคเบิลนี้ ซึ่งใช้งานได้กับที่ชาร์จ USB Type-C แบบเสียบผนังหรือที่ชาร์จในรถยนต์ของคุณ เป็นสายเคเบิลเพื่อการสำรองหรือแทนที่อันยอดเยี่ยม
Sync และชาร์จ
1.2 เมตร / 4 ฟุต
ดำ
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
พกพาสาย USB ไว้ใกล้มือเพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะอัพโหลดเนื้อหา อัพเดตอุปกรณ์ของคุณ หรือชาร์จผ่านแหล่ง USB อยู่เสมอ