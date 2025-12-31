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USB-C ไปยัง USB-C

DLC5531CW/97

สาย USB-C ไปยัง USB-C ยาว 1.2 ม.

ชาร์จและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณด้วยสายเคเบิลนี้ ซึ่งใช้งานได้กับที่ชาร์จ USB Type-C แบบเสียบผนังหรือที่ชาร์จในรถยนต์ของคุณ เป็นสายเคเบิลเพื่อการสำรองหรือแทนที่อันยอดเยี่ยม

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สาย USB-C ไปยัง USB-C ยาว 1.2 ม.

  • Sync และชาร์จ

  • 1.2 เมตร / 4 ฟุต

  • สีขาว

เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ USB ที่คุณมีหรือเครื่องชาร์จในรถยนต์

เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ

เพื่อเป็นสายสำรอง หรือใช้แทนสายที่มี

พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ

เพื่อเป็นสายสำรอง หรือใช้แทนสายที่มี

พกพาสาย USB ไว้ใกล้มือเพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะอัพโหลดเนื้อหา อัพเดตอุปกรณ์ของคุณ หรือชาร์จผ่านแหล่ง USB อยู่เสมอ

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 310.8 kB
  • 21 July 2026

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