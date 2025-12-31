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        USB C Hub

        DLC6506C/59

        อะแดปเตอร์ - Type C ไปยัง USB-A

        อะแดปเตอร์ USB Type-C (M) ไปยัง USB-A (F)

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        อะแดปเตอร์ - Type C ไปยัง USB-A

        • พอร์ต Type C

        • USB 2.0

        • สีดำ

        USB-C และ USB-A หลายช่องต่อ

        USB-C และ USB-A หลายช่องต่อช่วยให้คุณขยาย MacBook / MacBook Pro หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่คุณต้องการขณะชาร์จผ่านที่ชาร์จ USB-C

        รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 2.0

        รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 480Mbps ของ USB 2.0

        พอร์ต USB-C สำหรับอุปกรณ์พกพารุ่นล่าสุด

        USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำอุปกรณ์พกพามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต

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        • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี