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DLC6506C/59
อะแดปเตอร์ - Type C ไปยัง USB-A
อะแดปเตอร์ USB Type-C (M) ไปยัง USB-A (F)
พอร์ต Type C
USB 2.0
สีดำ
USB-C และ USB-A หลายช่องต่อช่วยให้คุณขยาย MacBook / MacBook Pro หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่คุณต้องการขณะชาร์จผ่านที่ชาร์จ USB-C
รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง 480Mbps ของ USB 2.0
USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำอุปกรณ์พกพามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต
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