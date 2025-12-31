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ที่ติดโทรศัพท์

DLK1415AB/97

ที่ติดจักรยาน

ให้ประสบการณ์การปรับแบบ 360 องศากับลูกบอลข้อต่อหมุนวน ยึดแม่เหล็กกับช่องระบายอากาศของรถอย่างปลอดภัย ปรับง่ามให้พอดีกับโทรศัพท์มือถือระหว่าง 4 ถึง 6 นิ้ว

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ที่ติดจักรยาน

  • อุปกรณ์จับยึดช่องแอร์อัจฉริยะ

ที่ติดรถยนต์อย่างปลอดภัยด้วยคอที่ยืดหยุ่นและแป้นหมุนได้

ติดตั้ง iPod ของคุณในรถอย่างปลอดภัยในแท่นวางที่หมุนได้และยืดหยุ่นได้ คอมีความยืดหยุ่นสำหรับการวางตำแหน่งที่ดีที่สุด ในขณะที่แป้นหมุนช่วยให้เข้าถึง iPod touch ในแนวนอนได้ง่ายและรวดเร็ว

หมุนได้ 360 องศาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ที่ยึดนี้หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการเข้าใช้งานและการดูหน้าจอขณะขับรถอย่างสะดวกสบาย

พูดคุยแบบไม่ใช้มือด้วยชุดหูฟังบลูทูธของคุณ

ที่ยึดนี้ยึด iPhone ของคุณไว้ในรถ และช่วยให้คุณพูดคุยแบบไม่ใช้มือด้วยชุดหูฟังบลูทูธของคุณ

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี