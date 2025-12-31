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ที่ติดโทรศัพท์

DLK3422NB/00

แม่เหล็กติดรถยนต์

ให้ประสบการณ์การปรับ 360 องศาด้วยลูกบอลปรับทิศทาง ยึดที่ติดรถยนต์อย่างปลอดภัยด้วยกาว 3M ที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์

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แม่เหล็กติดรถยนต์

  • แม่เหล็กดูด

หมุนได้ 360 องศาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ที่ยึดนี้หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการเข้าใช้งานและการดูหน้าจอขณะขับรถอย่างสะดวกสบาย

ที่ติดรถยนต์อย่างปลอดภัยด้วยคอที่ยืดหยุ่นและแป้นหมุนได้

ติดตั้ง iPod ของคุณในรถอย่างปลอดภัยในแท่นวางที่หมุนได้และยืดหยุ่นได้ คอมีความยืดหยุ่นสำหรับการวางตำแหน่งที่ดีที่สุด ในขณะที่แป้นหมุนช่วยให้เข้าถึง iPod touch ในแนวนอนได้ง่ายและรวดเร็ว

ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

เคสนี้มีส่วนล่างแบบถอดได้ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ยังคงได้รับการปกป้องในส่วนอื่นๆ ของเคส

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี