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DLK3423NB/00
แม่เหล็กติดรถยนต์
ให้ประสบการณ์การปรับ 360 องศาด้วยลูกบอลปรับทิศทาง ยึดที่ติดรถยนต์อย่างปลอดภัยด้วยกาว 3M ที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์
แม่เหล็กดูด
ที่ยึดนี้หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการเข้าใช้งานและการดูหน้าจอขณะขับรถอย่างสะดวกสบาย
ติดตั้ง iPod ของคุณในรถอย่างปลอดภัยในแท่นวางที่หมุนได้และยืดหยุ่นได้ คอมีความยืดหยุ่นสำหรับการวางตำแหน่งที่ดีที่สุด ในขณะที่แป้นหมุนช่วยให้เข้าถึง iPod touch ในแนวนอนได้ง่ายและรวดเร็ว
เคสนี้มีส่วนล่างแบบถอดได้ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ยังคงได้รับการปกป้องในส่วนอื่นๆ ของเคส
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