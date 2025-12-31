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ที่ติดโทรศัพท์

DLK3425NB/00

แม่เหล็กติดรถยนต์

มอบประสบการณ์การปรับหมุน 360 องศาด้วยตัวยึดบอลปรับทิศทางได้ ยึดตัวยึดเข้ากับช่องระบายอากาศของรถยนต์อย่างปลอดภัย พื้นผิวแม่เหล็กช่วยให้ยึดกับ iPhone ของคุณได้อย่างมั่นคง (iPhone 12 หรือ 13 พร้อมแท่นยึดแม่เหล็ก)

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สำหรับช่องระบายอากาศ AC

แม่เหล็กติดรถยนต์

  • ช่องระบายอากาศ

  • แม่เหล็กดูด

  • สำหรับ Phone ซีรีส์ 12 และ 13

หมุนได้ 360 องศาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ที่ยึดนี้หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการเข้าใช้งานและการดูหน้าจอขณะขับรถอย่างสะดวกสบาย

ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

เคสนี้มีส่วนล่างแบบถอดได้ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ยังคงได้รับการปกป้องในส่วนอื่นๆ ของเคส

พูดคุยแบบไม่ใช้มือด้วยชุดหูฟังบลูทูธของคุณ

ที่ยึดนี้ยึด iPhone ของคุณไว้ในรถ และช่วยให้คุณพูดคุยแบบไม่ใช้มือด้วยชุดหูฟังบลูทูธของคุณ

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี