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DLK3425NB/00
แม่เหล็กติดรถยนต์
มอบประสบการณ์การปรับหมุน 360 องศาด้วยตัวยึดบอลปรับทิศทางได้ ยึดตัวยึดเข้ากับช่องระบายอากาศของรถยนต์อย่างปลอดภัย พื้นผิวแม่เหล็กช่วยให้ยึดกับ iPhone ของคุณได้อย่างมั่นคง (iPhone 12 หรือ 13 พร้อมแท่นยึดแม่เหล็ก)
ช่องระบายอากาศ
แม่เหล็กดูด
สำหรับ Phone ซีรีส์ 12 และ 13
ที่ยึดนี้หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการเข้าใช้งานและการดูหน้าจอขณะขับรถอย่างสะดวกสบาย
เคสนี้มีส่วนล่างแบบถอดได้ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ยังคงได้รับการปกป้องในส่วนอื่นๆ ของเคส
ที่ยึดนี้ยึด iPhone ของคุณไว้ในรถ และช่วยให้คุณพูดคุยแบบไม่ใช้มือด้วยชุดหูฟังบลูทูธของคุณ
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