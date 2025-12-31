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อุปกรณ์เสริมมือถือ
ทุกรุ่น
อุปกรณ์จับยึดช่องแอร์อัจฉริยะ
ยกเลิกการผลิต
DLK3531/00
อุปกรณ์จับยึดช่องแอร์ในรถ
เพียงแค่ติดโทรศัพท์มือถือของคุณและใช้เป็น GPS
ติดตั้งและนำออกได้อย่างง่ายดายจากช่องแอร์
รองรับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยแม้มีเคส (หน้าจอสูงสุด 153 มม./6 นิ้ว)
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