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อุปกรณ์จับยึดช่องแอร์อัจฉริยะ

DLK3531/00

อุปกรณ์จับยึดช่องแอร์ในรถ

เพียงแค่ติดโทรศัพท์มือถือของคุณและใช้เป็น GPS

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ติดไว้และใช้งานได้เลย

อุปกรณ์จับยึดช่องแอร์ในรถ

ติดตั้งและนำออกได้อย่างง่ายดายจากช่องแอร์

ติดตั้งและนำออกได้อย่างง่ายดายจากช่องแอร์

รองรับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยแม้มีเคส

รองรับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยแม้มีเคส (หน้าจอสูงสุด 153 มม./6 นิ้ว)

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี