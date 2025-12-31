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DLK3532Q/00
อุปกรณ์จับยึดในรถยนต์พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย Qi
ยึดโทรศัพท์มือถือของคุณ พร้อมด้วยแขนข้อต่อสำหรับการเคลื่อนไหวแบบหมุนและเอียง
10 วัตต์
เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi
ระบบยึดหนีบติดกับช่องแอร์ในรถยนต์ของคุณ ช่วยให้คุณยึดและจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานสูงสุดขณะขับรถ
สำหรับประสิทธิภาพในการชาร์จ 10 วัตต์นั้นต้องการที่ชาร์จแบบ Quickcharge ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการชาร์จของเครื่องชาร์จหรือปลั๊กจ่ายไฟของคุณเพื่อมอบการชาร์จที่เร็วกว่าเดิมโดยอัตโนมัติ
แขนจับที่สามารถขยายได้ 2 ข้างสำหรับการติดตั้งและการนำอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ด้วยมือเดียวออกได้ง่ายดาย
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