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USB C Hub

DLK5528C/00

USB-C 3.1 Hub ขยายได้ถึง 5 พอร์ต Mini HUB

USB-C 3.1 อเนกประสงค์ขยายได้ถึง 5 พอร์ต:USB-C PD3.0, HDMI 4K, USB-A 3.0 จำนวน 3 ซ็อกเก็ต พร้อมความเร็วในการถ่ายโอน 5 Gbps เอาต์พุต Type-C สูงสุด 100W เอาต์พุต USB-A สูงสุด 17W

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เอาต์พุต USB-C 100W

USB-C 3.1 Hub ขยายได้ถึง 5 พอร์ต Mini HUB

  • USB 3.1 Type-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

USB-C และ USB-A หลายช่องต่อ

USB-C และ USB-A หลายช่องต่อช่วยให้คุณขยาย MacBook / MacBook Pro หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่คุณต้องการขณะชาร์จผ่านที่ชาร์จ USB-C

เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิตอล

เอาต์พุต HDMI สำหรับใช้กับระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูงและออดิโอแบบดิจิตอล

HDMI เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0

รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0 ความเร็วสูง 5 Gbps

ข้อมูลทางเทคนิค

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