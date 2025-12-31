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DLK5528C/00
USB-C 3.1 Hub ขยายได้ถึง 5 พอร์ต Mini HUB
USB-C 3.1 อเนกประสงค์ขยายได้ถึง 5 พอร์ต:USB-C PD3.0, HDMI 4K, USB-A 3.0 จำนวน 3 ซ็อกเก็ต พร้อมความเร็วในการถ่ายโอน 5 Gbps เอาต์พุต Type-C สูงสุด 100W เอาต์พุต USB-A สูงสุด 17W
USB 3.1 Type-C
USB 3.0
PD3.0
USB-C และ USB-A หลายช่องต่อช่วยให้คุณขยาย MacBook / MacBook Pro หรืออุปกรณ์ที่รองรับ USB-C อื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ทั้งหมดที่คุณต้องการขณะชาร์จผ่านที่ชาร์จ USB-C
HDMI เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้ และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0 ความเร็วสูง 5 Gbps
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