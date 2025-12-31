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ที่ติดโทรศัพท์

DLK6438NB/97

แม่เหล็กติดรถยนต์

ให้ประสบการณ์การปรับ 360 องศาด้วยแผ่นแม่เหล็ก ยึดแม่เหล็กกับรถอย่างปลอดภัยด้วยกาวที่ให้มา ปลอกพลาสติกที่มีสนามแม่เหล็กปิดไม่มีการรบกวนสัญญาณ

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แม่เหล็กติดรถยนต์

  • แม่เหล็กดูด

การออกแบบแม่เหล็กดูดที่แข็งแกร่งพร้อมพื้นผิวป้องกันการลื่น

ที่ยึดในรถรุ่นนี้มีระบบดูดแม่เหล็กแรงสูง ให้ประสบการณ์การปรับมือถือ 360 องศา ที่ยึดรถยนต์จะยึดติดกับพื้นผิวรถอย่างแน่นหนาโดยใช้กาว 3M

หมุนได้ 360 องศาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ที่ยึดนี้หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการเข้าใช้งานและการดูหน้าจอขณะขับรถอย่างสะดวกสบาย

ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

เคสนี้มีส่วนล่างแบบถอดได้ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ยังคงได้รับการปกป้องในส่วนอื่นๆ ของเคส

ข้อมูลทางเทคนิค

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