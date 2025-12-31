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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP1810CW/00

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

ความจุขนาดใหญ่ 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อแบตมือถือของคุณหมด พอร์ตชาร์จเร็ว USB-C 3A และ USB-A แบบคู่เพื่อชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุดของคุณ

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ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 10,000 mAh

  • พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C

  • แบตเตอรี่ Li-polymer

  • สีขาว

ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

ชาร์จไวแบบ 5V/3A

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี