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DLP1810CW/00
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่ 10,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อแบตมือถือของคุณหมด พอร์ตชาร์จเร็ว USB-C 3A และ USB-A แบบคู่เพื่อชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุดของคุณ
10,000 mAh
พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
แบตเตอรี่ Li-polymer
สีขาว
ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
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