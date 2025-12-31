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ทุกรุ่น

  • แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง
  • แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง

แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP1930CB/00

แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง

พลังงานในทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ ความจุขนาดใหญ่ 30,000 mAh สำหรับการชาร์จเต็มมากกว่า 1 ครั้ง พอร์ต USB 3 พอร์ตพร้อม USB-A และ USB-C ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยพอร์ต USB-C PD3.0 สูงสุด 20W หรือ USB-A พร้อมเอาต์พุต QC3/0 สูงสุด 18W

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ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง

  • 30000mAh

  • พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C

  • QC 3.0 และ PD

  • สีดำ

จอ LCD ระบุพลังงาน

จอ LCD ระบุพลังงาน

การชาร์จโดยใช้ พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้ (PPS) ของ USB-C

PPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้) เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ USB-C เทคโนโลยีนี้ปรับแรงดันและกระแสตามเวลาจริง โดยขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ โดยป้อนพลังงานสูงสุด วิธีอันชาญฉลาดในการลดเวลาในการชาร์จอย่างปลอดภัย

การปกป้องอัจฉริยะจากความร้อนสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน

การปกป้องอัจฉริยะจากความร้อนสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี