รับประกัน 2 ปีเต็ม
DLP1930CW/00
แบตเตอรี่สำรองที่ทรงพลัง
พลังงานในทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ ความจุขนาดใหญ่ 30,000 mAh สำหรับการชาร์จเต็มมากกว่า 1 ครั้ง พอร์ต USB 3 พอร์ตพร้อม USB-A และ USB-C ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยพอร์ต USB-C PD3.0 สูงสุด 20W หรือ USB-A พร้อมเอาต์พุต QC3/0 สูงสุด 18W
30000mAh
พอร์ตชาร์จ USB A และ USB C
QC 3.0 และ PD
สีขาว
จอ LCD ระบุพลังงาน
PPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้) เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ USB-C เทคโนโลยีนี้ปรับแรงดันและกระแสตามเวลาจริง โดยขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ โดยป้อนพลังงานสูงสุด วิธีอันชาญฉลาดในการลดเวลาในการชาร์จอย่างปลอดภัย
การปกป้องอัจฉริยะจากความร้อนสูงเกินไป แรงดันไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้าเกิน
ความคิดเห็น